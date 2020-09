Experto dice que «no ve» una vacuna segura antes de las elecciones en EE.UU. en entrevista con Andrés Oppenheimer

«No veo cómo podamos asegurar que cualquier vacuna sea segura y efectiva antes del 3 de noviembre. Eso no va a pasar. Se va a tomar tiempo, al menos hasta el final del año para recoger datos suficientes para demostrar que estas vacunas son seguras y eficaces. E incluso al final del año, es posible que todavía no sepamos si son realmente efectivas, puede tomar más tiempo que eso», dice el doctor Peter Hotez, decano de medicina de la Universidad de Baylor en entrevista con Andrés Oppenheimer sobre el desarrollo de una vacuna contra el covid-19 y la posibilidad de que sea presentada antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. «Y existe la posibilidad de que algunas de estas vacunas no sean efectivas. Puede que no sean seguras. Así que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por lo tanto, cuando la gente empieza a decir que vamos a tener una vacuna antes de 3 de noviembre, es igual que el tipo que te dice que simplemente tomes hidroxicloroquina. Tienes que tener en cuenta que hay mucha desinformación por ahí».