«Media dosis de la vacuna no tiene ningún sentido», dice el doctor Elmer Huerta

Reducir la dosis de la vacuna de Moderna a la mitad no tiene ningún sentido y sería un mal servicio para la comunidad, según el doctor Elmer Huerta. Explica que una iniciativa como esta, que sería discutida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos frente al lento progreso de la vacunación, no debería hacerse ya que no ha sido estudiado.