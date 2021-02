El número de infecciones continúa bajando pero la pandemia no la hemos superado todavía

Alrededor de 10 millones de personas en EE.UU. ya han recibido todas las dosis necesarias para tener protección frente al coronavirus y una de cada diez personas ya han sido inoculadas con al menos una de las dosis. El número de infecciones a nivel global continúa bajando, pero las autoridades científicas aseguran que no hay que bajar la guardia dada la carrera contra el tiempo que existe entre la aplicación de las vacunas y las nuevas variantes. Pero, ¿cuáles de las medidas de prevención que venimos tomando no son ya necesarias? El doctor Elmer Huerta, colaborador de CNN, nos responde esta pregunta y también explica por qué en esta temporada no hemos visto una actividad intensa de influenza, comparada con épocas anteriores.