¿Cuál es la importancia de la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson? El Dr. Huerta lo explica

La farmacéutica Johnson & Johnson informó este viernes que su vacuna de inyección única contra el covid-19 demostró ser un 66% eficaz en la prevención de enfermedad moderada y grave en un ensayo global de fase 3, pero un 85% de eficacia contra enfermedad grave. El Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en Salud Pública, explica que este último porcentaje representa el sector de la población vacunada que no llega a enfermarse gravemente y no se hospitaliza tras el estudio y aplicación de la vacuna. Pero el también colaborador de CNN insiste en que no se sabe todavía si una persona vacunada contra el covid-19 puede desarrollar la enfermedad y contagiar a otros.