Estudio evalúa si es necesaria dosis de refuerzo de vacuna de J&J contra nuevas variantes de covid-19

Un nuevo estudio asegura que podría necesitarse una segunda dosis de refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson para combatir las variantes de covid-19. Los expertos de la Universidad de Nueva York determinaron que las 2 de Moderna o de Pfizer son suficientes para proteger contra variantes como delta, detectada por primera vez en la India. Sin embargo, afirman que el efecto de la vacuna de Johnson & Johnson es insuficiente contra estas mutaciones. La compañía había desmentido esta posibilidad al publicar un estudio en The New England Journal of New Medicine.