En Nueva York, los menores de 18 años que no estén vacunados tienen prohibido estar en lugares públicos en el condado Rockland. Según Ed Day, jefe del condado, se trata de un esfuerzo para contener el brote de sarampión que alcanza 153 casos hasta ahora en este condado. Los menores no podrán ingresar a espacios previstos para congregar a más de 10 personas como restaurantes, tiendas y escuelas. La medida no afecta a los adultos pero se aconseja que todo aquel que no esté vacunado reciba la triple vírica.