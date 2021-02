López-Gatell: Orden de registro de adultos mayores en «Mi vacuna» no tiene relación con el orden de vacunación

El Gobierno de México inició a registrar adultos mayores para vacunarse contra el covid-19 en el sitio «Mi Vacuna». Usuarios de la plataforma denunciaron que no pudieron acceder al registro. El subsecretario de Salud del país, Hugo López- Gatell, dice que el orden de registro de los adultos mayores en la plataforma no tiene relación con el orden de vacunación. Agregó agregó que «no tener CURP (Clave Única de Registro de Población) no será un problema para ser vacunado». La CURP es un código de identidad que se usa para ciudadanos y extranjeros en México. «El avance de la vacunación está programado con mayor prioridad a los adultos mayores. El operativo va llegar en donde sea epidemiológicamente más relevante. El Operativo Correcaminos tendrá un avance histórico con 3 millones de vacunas en una semana», dijo López Gatell. MIRA: ¿Tendrá México su propia vacuna contra el covid-19?