Esta fue la respuesta de J. D. Vance sobre Tim Walz llamándolo “raro”

Durante una entrevista con Dana Bash, de CNN, para "State of the Union", el candidato republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos, J. D. Vance, trató de deshacerse de los intentos de sus rivales demócratas de tacharlo de "raro", afirmando que la vicepresidenta Kamala Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, "no se sienten cómodos en su propia piel".