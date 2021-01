Variante del covid-19 podría cambiar entre más se extienda

Expertos en salud advierten que la variante del covid-19 podría volverse un problema si EE.UU. no controla la propagación del virus. Maria Van Kerkhove, líder técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la respuesta al coronavirus, explicó que muchas variantes no tendrán gran impacto, pero que, si un virus cambia su genética de cierta forma, podría no detectarse en pruebas de manera sencilla y las vacunas podrían no funcionar.