"Me siento culpable", dice sobreviviente del derrumbe en Miami por no tocar la puerta de su vecina

Una anciana con sordera vivía en el departamento del lado al de Ileana Monteagudo, quien la madrugada del derrumbe del edificio en Miami pensó que la mujer no estaba ahí porque llevaba varios días sin escuchar la televisión a todo volumen desde ese lugar, como era habitual. La mujer, que apenas tuvo tiempo de salvar su propia vida, dice que siente culpa y tristeza por no haber tocado la puerta de su vecina. "Dios sabe que yo no miento", dice la mujer, porque pensó que la anciana no estaba ahí. Mira su relato.