Italia, con casi 200.000 infectados y más de 26.000 muertos, sigue confinada por la pandemia. Un dron sobrevoló las calles desiertas de la ciudad de Venecia revelando un paisaje singular, con la plaza de San Marcos con más espacio que nunca. Pero poco a poco el país se prepara para la apertura. A partir del 4 de mayo se van a permitir funerales con un máximo de 15 personas, aunque todavía los servicios religiosos siguen prohíbidos. Italia y España son es unos de los países donde la pandemia ha golpeado más a la población y a la economía, por eso ambos piden a Europa la solidaridad económica. Necesitan dinero para no seguir endeudándose más. Pero desde los países del norte, Alemania, Holanda y Austria, dicen que sí a la solidaridad pero no a fondos perdidos: no habrá coronabonos, la emisión de deuda pública que permitiría un reparto entre todos los países de la Unión. Mientras tanto, en el Reino Unido reaparece su primer ministro Boris Johnson, que estuvo ingresado en urgencias por el covid-19. En Rusia más de 2.000 miembros del personal militar y civil en el ejército está infectado, reconoce el Ministerio de Defensa de ese país. Acabamos esta ronda en una sala de un hospital catalán donde un hombre que había estado 30 días ingresado en urgencias, sin apenas moverse, pudo bailar una canción conocida gracias a la labor de los fisioterapeutas. Es la Ronda Global que nos trae Miguel Angel Antoñanzas en algo más de 90 segundos.