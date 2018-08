Andrés Velásquez: el petro no existe, es un invento del régimen

El Gobierno venezolano emprendió esta semana una nueva batería de medidas económicas con la intención de frenar la caída en picado de la economía que atraviesa el país. La galopante inflación y el fracaso de medidas implementadas en un pasado no muy lejano hace que expertos en la materia no lo vean tan claro. Pero no son los únicos, parte de la clase política venezolana también alzan su voz. Hablamos con Andrés Velásquez, exgobernador del estado Bolívar y dirigente nacional de La Causa R, quien da su opinión sobre el petro, el dólar y el bolívar.