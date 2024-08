Madre de dirigente política que transmitió en vivo su secuestro dice que no sabe nada de su hija

Flor Oropeza, madre de la dirigente política venezolana María Oropeza -quien fue detenida este miércoles sin una orden de arresto en el estado de Portuguesa-, dijo en Conclusiones que no sabe nada de su hija y que no ha tenido ningún contacto con ella. Además, asegura que la ha ido a buscar a distintos centros de reclusión pero que no la ha encontrado y desconoce su paradero.