En Venezuela hay 35 colegios profesionales de enfermeros.34 están en paro. Si sus peticiones no son escuchadas convocarán a una protesta frente al Palacio de Miraflores. El paro fue convocado inicialmente por los enfermeros, pero luego se sumaron médicos y otros profesionales de la salud. Según el Colegio de Enfermería en Caracas hay más de 30 hospitales inoperativos. No es sólo una cuestión de falta de personal. También escasean los insumos. Los profesionales buscan un diálogo que no llega. Lo conversamos con el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana.