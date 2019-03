Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, habló con Rafael Romo sobre las razones por la cual no ha sido detenido. Según Guaidó, el gobierno de Nicolás Maduro no lo ha detenido porque dice que se trata de un gobierno débil que no puede cubrir las necesidades básicas. En otra parte de la entrevista, Guaidó dijo que un gran porcentaje de las Fuerzas Armadas está descontenta porque “no tienen luz y no tienen agua” y muchos aseguró cruzan la frontera buscando oportunidades.