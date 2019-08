Eliott Abrams, enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, sugirió que si el cuestionado presidente Nicolás Maduro deja el cargo EE.UU. no lo enjuiciaría. La información fue reportada por The New York Times. El funcionario aseguró en una entrevista con el medio que EE.UU. no está persiguiendo a Maduro, pero que no han visto señales de que quiera abandonar el poder.