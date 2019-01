16 países de la Organización de Estados Americanos se pronunciaron a favor de reconocer al autoproclamado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, quien ya había sido reconocido por el secretario general del organismo Luis Almagro. Los restantes 18 países miembros no se sumaron a la declaración y países como México y Uruguay cuestionaron si la OEA tiene las capacidades para reconocer a un gobierno u otro. Venezuela por su parte, a través de su representante Asbina Ixchel Marin Sevilla, denunció la sesión y aseguró que no abandonará su lugar en la OEA hasta que no se logren los 24 votos necesarios para pedir su reemplazo por otro representante autorizado por Guaidó.