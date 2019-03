José Miguel Vivanco: “Una opción militar no es viable”

El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, considera que una intervención militar en Venezuela no solo agravaría la situación, sino que podría crear una división dentro de la coalición de países que apoyan al diputado Juan Guaidó. Para Vivanco, la situación que vive el país no cumple con los requisitos conocidos en derecho internacional como la responsabilidad de proteger y, por lo tanto, el uso de la opción militar no estaría justificada.