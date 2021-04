Maduro no está dispuesto a negociar elecciones presidenciales, según analista

«Yo no veo en el chavismo en este momento, no veo en el escenario, no veo apetito para negociar unas elecciones presidenciales» dice la analista venezolana Indira Urbaneja. Lo que sí cree la especialista es que el gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está dispuesto a negociar en favor de las elecciones regionales, que se realizarán a fines de 2021.