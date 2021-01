Victimas de Weinstein recibirán US$ 17 millones

Según dijo a CNN un abogado de Harvey Weinstein, la jueza Mary Walrath aprobó el plan de conciliación para indemnizar a las víctimas del exproductor de Hollywood. De acuerdo con el plan de liquidación de la empresa, más de US$ 17 millones serán destinados a la creación de un fondo para los reclamos por conducta sexual indebida. Además, aproximadamente otros US$ 10 millones serán para gastos legales y más de US$ 8 millones irán para reclamos no relacionados con los casos de conducta sexual indebida.