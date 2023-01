La dedicatoria de Evra al Manchester City al ritmo de Oasis: "El City puede esperar, estamos de vuelta"

El exjugador del Manchester United Patrice Evra no pudo ocultar su alegría por el triunfo en el clásico y subió un video a sus redes sociales cantando su propia versión de "Don´t Look Back in Anger", una de las canciones más conocidas de la banda británica Oasis, cuyos líderes, los hermanos Gallagher, son fanáticos del City. El ex lateral izquierdo usó una letra corregida y festejó el triunfo de su exequipo de una manera muy particular. Mira el divertido video aquí.