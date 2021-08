Videojuegos antiguos llegan a subastarse por más de US$ 1 millón

En el mundo de los videojuegos de colección, algunos ejemplares antiguos se han vendido a precios muy altos en las subastas. Este mes, por ejemplo, una copia sin abrir de "Super Mario Bros", lanzado en 1985, estableció un nuevo récord mundial. Una copia de "Super Mario 64" de 1996 y otra de "The Legend of Zelda" de 1987 se vendieron por US$ 1,5 millones y US$ 870.000 dólares, respectivamente.