Estos videos sobre las protestas realizadas en Cuba a lo largo de la semana han sido obtenidos por CNN y sus fuentes pidieron no ser identificadas por razones de seguridad. Un dramático video de este jueves en La Habana muestra a un manifestante en el suelo con lo que podría ser un golpe o una herida de arma de fuego en la espalda. Luego se levanta y con ayuda de otros camina, mientras algunas personas alrededor piden ayuda. También se escucha a varios manifestantes gritar "asesinos". CNN no ha podido verificar qué pasó antes y después de esta escena, ni la condición del hombre herido. Un grupo de opositores al gobierno de Cuba enfrentó este jueves con piedras a las que, de acuerdo con una fuente que pidió no ser identificada, son las brigadas de respuesta oficialistas. En el audio ambiente se escucha a los manifestantes denunciar que venían con palos a tratar de reprimirlos. El video no muestra a los partidarios del oficialismo. Otro video durante las revueltas de este lunes en La Habana muestran un manifestante opositor al gobierno quien recibió una herida por un proyectil que le atravesó el brazo. CNN no ha podido verificar aún qué tipo de arma le provocó la lesión ni qué pasó después de ese momento con el herido. Y en otras imágenes, los manifestantes opositores al gobierno cubano, la gran mayoría jovenes, mostraron este lunes en La Habana una bandera manchada de rojo en medio de las protestas. Quien la enarbola dice en el video que es sangre y hace referencia a que "el pueblo despertó".