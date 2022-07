El fotógrafo que tomó la imagen de "La niña del napalm" le salvó la vida a la vietnamita Kim Phuc

Kim Phuc, la vietnamita que apareció hace 50 años en la foto "La niña del napalm", recordó que el fotógrafo Huynh Cong, el responsable en tomar la icónica imagen, también le salvó la vida. La mujer, ahora de 59 años, relató que "él no solo me tomó una fotografía, sino que cuando me vio quemada, tan gravemente quemada, simplemente dejó de usar su cámara y me llevó al hospital más cercano. Él me salvó la vida".