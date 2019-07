¿Por qué las víctimas de violencia domestica no denuncian a sus agresores?

La gran mayoría de mujeres y hombres que sufren violencia por parte de sus parejas o dentro del núcleo familiar, no denuncian. ¿Por qué?. Héctor Manuel Arroyo, quien fue victima de violencia doméstica comenta a Camilo que el no quiso denunciar a su esposa porque creía que causaría un daño mayor. Para Arroyo muchas víctimas no quieren acusar o buscar servicios por miedo a la represalia.