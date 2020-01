Un grupo de organizaciones y ciudadanos de Puerto Rico se reunieron frente a las oficinas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en Nueva York para exigir a la administración de Donald Trump que libere la totalidad de los fondos federales para la isla aprobados por el Congreso hace más de dos años. Hasta ahora, Puerto Rico ha recibido solamente US$ 1.500 millones de la asistencia tras el devastador paso del huracán María. Pese a que el Gobieno anunció este miércoles que la isla podrá acceder a más de US$ 8.200 millones que permanecían congelados durante varios meses por presuntas sospechas de corrupción, los manifestantes dicen que no es suficiente ante la emergencia que enfrenta la población por los recientes sismos.