Zelensky: Ucrania será la que más luchará, pero nosotros solos contra Rusia, no seríamos capaces

"Ya me he dirigido a algunos líderes extranjeros con esta solicitud. Creo que los líderes deben apoyar a los estados democráticos del mundo que estén dispuestos a defender tales principios. Este poderoso tema de cerrar el espacio aéreo nos ayuda enormemente. Esto no significa arrastrar a la OTAN a esta guerra. Con toda honestidad, todos de todos modos, ya han sido arrastrados a esta guerra y esto definitivamente no fue hecho por Ucrania. Esto fue hecho por Rusia en este caso. Está ocurriendo una guerra a gran escala y todos piensan que terminará rápidamente. Hablamos muchas veces con el presidente Biden y le estoy agradecido por estas oportunidades y apoyo. Pero tampoco me escucharon. Les he estado diciendo que Ucrania será la que más luchará, ya verán. Pero nosotros solos contra Rusia, no seríamos capaces de hacerlo", es parte de lo que respondio el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky a Matthew Chance de CNN sobre si es momento de pedir a Occidente reconsiderar enviar combatientes a luchar con los ucranianos contra los invasores rusos.