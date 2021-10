Tras regresar a la Tierra y salir de la cápsula de Blue Origin, el actor William Shatner se emocionó al relatar lo que vivió durante su viaje al espacio. “Estoy tan lleno de emoción por lo que acaba de suceder. Es extraordinario, extraordinario. Espero poder guardar lo que siento ahora. No quiero perderlo. Es mucho más grande que la vida y que yo”. A sus 90 años, Shatner se convirtió en la persona con mayor edad en ir al espacio. “Lo que me has dado es la experiencia más profunda que puedo imaginar”, dijo el actor a Jeff Bezos