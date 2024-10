(CNN) – El Hyde Park de Londres fue uno de los varios sitios alrededor del mundo donde este fin de semana hubo una efusión de amor, dolor y recuerdos en honor a Liam Payne, el ex miembro de la banda One Direction que murió trágicamente en un hotel en Buenos Aires la semana pasada a la edad de 31 años.

La multitud se reunió cerca de la estatua de Peter Pan del parque, donde colocaron cartas escritas a mano, ositos de peluche, globos, fotos y flores, según las fotos compartidas desde el monumento. La escena creó lo que parecía un álbum de recortes de la vida del cantante y de los fanáticos cuyas vidas tocó.

Si bien el estado de ánimo parecía ser sombrío, los cientos de personas que se presentaron para celebrar la vida de Payne también lo hicieron cantando algunas de las canciones de su ex banda One Direction, incluidas “Story of My Life”, “Night Changes” y “That’s What Makes You Beautiful”, según las imágenes publicadas en línea.

El domingo se rindieron homenajes en el memorial del ex cantante de One Direction, Liam Payne, en el Hyde Park de Londres. Hollie Adams/Reuters

El homenaje en Hyde Park es una de las muchas vigilias organizadas por los fans que se celebraron durante el fin de semana, en las que los seguidores de Payne rindieron homenaje al cantante en Londres, Japón, Australia y Estados Unidos, entre otros lugares. Tras la muerte de Payne, los seguidores de One Direction que alguna vez estuvieron conectados por su aprecio juvenil por la banda, se están volviendo a reunir en persona y en línea.

En París, los dolientes se reunieron y cantaron junto con un hombre que tocó una versión acústica de la canción de One Direction “Little Things”, según mostró un video.

“Si alguna vez te sientes solo, no lo hagas. Nunca estuviste solo”, decía una nota, citando la letra de la canción de 1D “Don’t Forget Where You Belong”, que se dejó en el memorial celebrado en Milán el domingo.

Una joven que asistió a un homenaje en la ciudad de Nueva York le dijo a WCBS, afiliada de CNN: “Es agradable saber que no estamos solos en esto, porque creo que es importante rodearse de personas que entiendan por lo que uno está pasando”.

La gente suelta globos durante una vigilia en memoria del ex cantante de One Direction, Liam Payne, en el Hyde Park de Londres, el domingo. Jonathan Brady/PA Wire

Los fans encuentran apoyo en Internet

Mientras que algunos se han reunido en uno de los muchos homenajes en todo el Reino Unido y Estados Unidos, otros se están conectando en las redes sociales.

Las cuentas de fans de One Direction, particularmente en X, fueron centros populares de noticias y participación comunitaria durante el apogeo del grupo a principios de la década de 2010.

Joseph Azar, quien creó @1DAlert en X cuando el sitio se llamaba Twitter, le dijo a CNN la semana pasada que lentamente dejaron de usar la cuenta después de que los miembros de One Direction anunciaran su receso en 2015. En su apogeo, la cuenta tenía más de 450.000 seguidores.

Cuando Azar escuchó la noticia sobre la muerte de Payne la semana pasada, dijo que no sabía qué hacer ni con quién hablar. Luego recordó que miles de personas todavía seguían a @1DAlert y “supe que este era el mejor lugar para mí”.

Los fans se consuelan entre sí mientras rinden homenaje a Liam Payne en un homenaje celebrado el domingo en Hyde Park, Londres. Justin Tallis/AFP/Getty Images

“Sabía que no solo yo necesitaba esta cuenta para llorar, sino que miles de otras personas también”, dijo.

Azar dijo que desde que reinició la cuenta, muchas personas se han comunicado para decir lo felices que estaban de ver que la cuenta estaba activa nuevamente, pero tristes dadas las circunstancias. Azar organizó una fiesta para escuchar la música y la composición de Payne el jueves por la noche.

“Espero haber podido ofrecer algo de paz a los demás fanáticos”, dijo Azar.