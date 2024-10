(CNN) – Incluso para sus propios estándares desquiciados, el tono y comportamiento más reciente de Donald Trump es errático, autocrático y vulgar e insinúa cuatro años de liderazgo impredecible que podrían estar por delante si es elegido presidente en 15 días.

La vicepresidenta Kamala Harris y los principales demócratas están aprovechando las extrañas payasadas del candidato republicano para inyectar nueva urgencia y un enfoque más nítido en su campaña, argumentando que “degrada” la presidencia y está “trastornado”. Mientras Trump cancela entrevistas personales y acumula extrañas apariciones públicas, los demócratas están sugiriendo que es “inestable” y muestra un deterioro cognitivo, utilizando la misma crítica que una vez usó contra el presidente Joe Biden. La campaña de Harris, por ejemplo, inmediatamente destacó a Trump, de 78 años, diciendo este domingo que “no está tan cerca de los 80” cuando pidió pruebas cognitivas.

El expresidente describió este fin de semana a Harris como una vicepresidenta de “mi****”, abrió un mitin con una historia confusa y explícita sobre la anatomía de la leyenda del golf Arnold Palmer, y justificó su amenaza anterior de usar el Ejército contra “el enemigo interno”, incluso cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió en una entrevista en “State of the Union” de CNN en que Trump no quiso decir nada de eso.

Trump pareció validar el mensaje de Harris de que es un “hombre poco serio” que plantea consecuencias “extremadamente graves” si regresa a la Casa Blanca, mientras ambas campañas persiguen a los últimos votantes indecisos en una carrera angustiosamente reñida que podría decidirse por decenas de miles de votos en unos pocos estados clave.

Sin embargo, los años en que Trump ha destruido las expectativas de conducta presidencial parecen haberle ofrecido una especie de inmunidad frente a las ramificaciones de lo que serían acciones que acabarían con la carrera de la mayoría de los demás políticos. Las extravagantes exhibiciones del expresidente, dos veces enjuiciado y una vez condenado, no hacen más que subrayar su autenticidad anti-establishment para millones de estadounidenses que lo adoran.

Su alarmante comportamiento puede parecer a algunos el de una candidatura que se derrumba cuando la presión está en su punto más extremo, pero la elección puede decidirse por otros factores.

El expresidente Donald Trump habla durante un ayuntamiento en el Centro de Convenciones de Lancaster, Pensilvania, el 20 de octubre de 2024. Charly Triballeau/AFP/Getty Images

Aunque las encuestas están estancadas, la conducta de Trump aún no lo ha descalificado. Y siempre encabeza las encuestas cuando se les pregunta a los votantes en quién confían más para gestionar los altos precios de la vivienda y los alimentos y para manejar la inmigración.

La Casa Blanca no logró neutralizar políticamente ambos problemas, lo que allanó el camino para su potencia en la campaña de 2024. Los funcionarios insistieron repetidamente en que el aumento de la inflación al comienzo del mandato de Biden era “transitorio” y que la economía estaba sana incluso cuando millones de estadounidenses estaban sufriendo. De manera similar, los portavoces del Gobierno se mostraron reacios durante mucho tiempo a considerar el creciente número de cruces fronterizos como una “crisis”, a pesar de que el sistema de asilo estaba desbordado. Los cruces de migrantes y la inflación han disminuido considerablemente desde sus picos, pero el daño político puede haber sido hecho. Y los votantes de Trump todavía lo consideran un vehículo para expresar su frustración con un sistema político y económico que, según creen, los ha beneficiado poco.

La conducta de Trump pone de relieve lo que está en juego en una elección estancada

Dependerá de los votantes decidir cómo procesar la conducta reciente de Trump.

La campaña de Harris, que comenzó como un intento de difundir alegría, ahora está explotando al máximo los ataques retóricos de Trump.

La vicepresidenta le dijo al reverendo Al Sharpton en MSNBC este domingo que “el presidente de Estados Unidos debe establecer un estándar” para este país y el mundo. “Lo que ven en mi oponente, un expresidente de Estados Unidos… degrada el cargo”, dijo. El compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, afirmó el sábado en Nebraska que a Trump le faltaba “resistencia” para ser presidente y que estaba “mucho menos preparado que en 2016. Está más trastornado”.

Ese mismo día, en Nevada, el expresidente Barack Obama criticó a los republicanos que justifican a Trump cuando “miente o engaña repetidamente o muestra un total desprecio por nuestra Constitución, o simplemente insulta a la gente, cuando llama a los militares que murieron en batalla ‘perdedores’ o a los conciudadanos ‘alimañas’ o ‘el enemigo interno’”.

Los comentarios más preocupantes de Trump en los últimos tiempos son sus sugerencias de que podría utilizar al Ejército estadounidense o a la Guardia Nacional contra el “enemigo interno”, un cliché clásico de los líderes autoritarios. Cuando se le preguntó a quién se refería, Trump citó varias veces a los representantes demócratas de California Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, y Adam Schiff, que fue una figura clave en el primer juicio político a Trump.

Pero Johnson insistió en el programa “State of the Union” en que Trump se refería específicamente a “pandillas de personas peligrosas y violentas que están destruyendo la propiedad pública y amenazando a otros ciudadanos estadounidenses”, incluso cuando Jake Tapper de CNN reprodujo una grabación en la que se hacía referencia específica a Schiff y Pelosi. Y en una entrevista que se emitió en el programa “MediaBuzz” de Fox más tarde este domingo, el expresidente volvió a dejar en claro exactamente lo que quería decir cuando dijo que “por supuesto” Schiff es un enemigo.

Es difícil imaginar circunstancias en las que un presidente de Estados Unidos utilizaría fuerzas armadas contra sus adversarios nacionales, y más aún es imaginar que el personal militar estadounidense y sus superiores participarían en ellas. Pero el hecho de que un candidato a la presidencia, que parece tener un 50 % de posibilidades de ganar, hable en esos términos representa otro tabú que Trump destrozó y demuestra que los temores sobre su segundo mandato no son exagerados.

Video Ad Feedback Elecciones en EE.UU.: ¿Fue Trump un buen presidente? El balance de Andrés Oppenheimer 04:47 - Fuente: CNN

Las declaraciones de Trump no son aisladas: prometió dedicar un segundo mandato a la “retribución” y utilizar el Departamento de Justicia para investigar a sus adversarios. Y un fallo de la Corte Suprema que establece que los presidentes tienen una inmunidad significativa para sus actos oficiales se reforzó la falsa idea de Trump de que los presidentes tienen un poder casi absoluto.

En otra señal de sus instintos de hombre fuerte, Trump dijo que Harris debería ser investigada por una entrevista en el programa “60 Minutes” de CBS porque discrepó con la presentación editorial de la cadena. “Vamos a solicitar sus registros porque queremos ver cuánto más hizo ella”, dijo en “MediaBuzz”. El expresidente, que se retractó de su propia aparición en “60 Minutes”, había sugerido anteriormente que CBS debería perder su licencia de transmisión por la entrevista, lo que alimentó los temores sobre sus posibles políticas como presidente.

En la entrevista de Fox News, el expresidente también repitió sus falsas afirmaciones sobre los inmigrantes haitianos en Ohio que comen gatos y perros y dijo que el 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios intentaron subvertir la certificación de la victoria electoral de Biden, fue un día de “belleza y amor”.

Preguntas sobre la resistencia y la cognición de Trump

Algunos de los comentarios y comportamientos del expresidente también ofrecieron una oportunidad para que sus oponentes cuestionen su capacidad para servir y agudice el contraste con Harris, quien cumplió 60 años este domingo.

Por ejemplo, después de una entrevista en el Economic Club de Chicago la semana pasada, la comprensión de los hechos y la lógica económica del expresidente quedó en entredicho, ya que le costaba concentrarse. Trump justificó sus divagaciones como un “entretejido” en el que hablar simultáneamente sobre múltiples ideas a la vez mostraba lo que, según él, eran habilidades cognitivas poco comunes. Pero este espectáculo pone en duda la capacidad de Trump para manejar cuestiones complejas en la Oficina Oval y durante una crisis de seguridad nacional.

También la semana pasada, después de que varios miembros de su público en un foro municipal necesitaran tratamiento médico, el expresidente suspendió el evento y se balanceó al ritmo de su banda sonora durante más de media hora.

Y el sábado, comenzó un mitin en Latrobe, Pensilvania, hablando extensamente sobre Palmer, quien se crió en la ciudad y murió en 2016. Terminó su perorata con una descripción lasciva sobre los genitales del golfista fallecido. Palmer es recordado por sus fanáticos como el epítome de la clase y el espíritu deportivo, y la decisión de Trump de invocar el legado del siete veces campeón de torneos importantes de esa manera fue de mal gusto. El episodio demostró que casi nada es inmune a ser utilizado para sus fines personales o políticos.

En una elección en la que Trump está tratando de reducir su déficit entre las mujeres votantes y los moderados en los estados clave, su decisión de recurrir a un discurso explícito de vestuario parecía especialmente cuestionable. También representó una mala praxis política, ya que ocultó su argumento final de que Harris representa una continuación de una presidencia fallida de Biden acosada por los altos precios, la migración indocumentada masiva y un descenso hacia la Tercera Guerra Mundial mientras el caos reina en el extranjero.

Pero la idea de que la lascivia de Trump alejará a muchos votantes se ve desmentida por la experiencia de 2016 y la difusión de una cinta de “Access Hollywood” en la que se jactaba de que, como celebridad, podía agarrar a las mujeres por los genitales y salirse con la suya. Y si intentar robar una elección no descalifica a Trump para ser un candidato republicano viable, es poco probable que un comentario subido de tono sobre un golfista lo perjudique.

Cómo una temporada en una freidora de McDonald’s encapsuló opiniones polarizadas sobre Trump

El expresidente polarizó tanto al país que creó un ambiente político único. Por ejemplo, los progresistas y las élites de los medios de comunicación podrían considerar su aparición preparando papas fritas en un McDonald’s de Pensilvania este domingo como una maniobra publicitaria. Walz lo criticó como un insulto por parte de un magnate que pasó décadas “recortando los salarios de los trabajadores”. Pero para los partidarios de Trump, la sesión de fotos podría transmitir autenticidad y parentesco.

Ese control sobre la base republicana explica por qué los republicanos aceptan una y otra vez su conducta cruda y antidemocrática. Por eso Johnson defendió al candidato del partido en el programa “State of the Union”, que hizo sonar las alarmas, ya que el presidente de la Cámara de Representantes puede verse llamado a desempeñar un papel en la defensa de la gobernanza constitucional en caso de una elección disputada.

En un país donde la mayoría cree que las cosas van en la dirección equivocada, y donde Harris dijo este mes que no podía señalar una sola cosa que hubiera hecho de manera diferente a Biden, el reciente comportamiento desquiciado de Trump puede no ser decisivo.

“Estamos ganando y vamos a ganar, no por lo que dice Donald Trump, sino por lo que han hecho durante cuatro años”, dijo el senador Lindsey Graham en el programa “Meet the Press” de NBC este domingo en referencia al Gobierno Biden-Harris. “El pueblo estadounidense no va a tolerar cuatro años más de crisis de asequibilidad, un mundo en llamas, una frontera rota, dependencia energética”. El republicano de Carolina del Sur agregó: “Todo se trata de Trump; no tienen otro juego que jugar”.

Cualquiera sea la decisión de los votantes, los alocados argumentos finales de Trump sugieren que, si gana, le aguardan grandes turbulencias políticas.