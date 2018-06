Video de episodio de intolerancia contra salvadoreña en Estados Unidos se vuelve viral

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El incidente de intolerancia se presentó el pasado 31 de julio en un restaurante de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando una mujer reclamó a una salvadoreña por hablar español, según reportó el hijo de la víctima.

Carlos Steven Vásquez grabó el momento en el que según afirma hablaba español con sus padres y la mujer les reclamó.

"Hoy una mujer blanca insultó a mi madre por hablar español. Le dijo que aprendiera inglés o se fuera de Estados Unidos. Mi mamá sí habla inglés, aunque con acento", publicó el joven junto al video.

"¡Habla en inglés! ¡Queremos inglés! ¡Devuélvete a España!", se escucha decir a la mujer.

La madre de Vásquez respondió afectada que ella también habla inglés, aunque no perfecto, que trabaja limpiando oficinas y la llama estúpida.

"Ella no es de España", intercedió Vásquez.

"El español es de España. Yo he ido y por eso lo sé. Tú no has estado allá y por eso no sabes", replica la mujer.

"¿Acaso quieres que los rusos te digan qué hacer? ¿Quieres que los nazis te digan qué hacer? En Estados Unidos se habla inglés. No queremos que vuelvan los nazis ni los fascistas. No queremos que vuelva Castro. Queremos nuestra libertad, la hemos ganado, peleamos por ella", añade enojada.

Vásquez subió el video de tres minutos a Facebook y desató una ola de indignación.

Más de 16 millones de personas han visto el video. Además, ha recibido cerca de 80.000 comentarios y casi medio millón de personas lo han compartido.