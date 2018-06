Donald Trump desestima informes de la CIA sobre intervención rusa en elecciones

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, explotó contra la comunidad de inteligencia el domingo al calificar de "ridícula" su evaluación sobre la supuesta intervención rusa en las elecciones.

"Creo que es solamente otro pretexto. No lo creo", dijo Trump en entrevista en Fox News Sunday.

La crítica directa de Trump a la comunidad de inteligencia estadounidense es un hecho sin precedentes para un futuro comandante en jefe. Sus comentarios llegan luego de que algunos líderes republicanos pidieran una investigación sobre la evaluación de la CIA respecto a que Rusia habría dirigido el hackeo de operativos demócratas y otras acciones para ayudar a Trump a vencer a Hillary Clinton en la carrera presidencial de 2016.

El presidente del comité de las fuerzas armadas del Senado, John McCain, republicano por Arizona, y el senador Lindsay Graham, republicano por Carolina del Sur, se unieron al próximo líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva york, y al senador demócrata de Rhode Island, Jack Reed, en un comunicado en el que advierten que "los recientes reportes sobre la intervención rusa en las elecciones deberían alarmar a todos los estadounidenses".

Sin embargo, Trump dijo que los demócratas están "desconcertados" por los resultados de la elección. Afirmó que la CIA no tiene idea de quién está involucrado en el hackeo y dijo que podría ser cualquier otro país o individuo.

"Una vez que han hecho el hackeo, si no los atrapas en el acto, no los vas a atrapar", dijo Trump. "No tienen idea de si fue Rusia o China o alguien más. Podría haber sido alguien sentado en su cama en cualquier lugar".

Reconoció que "podría ser Rusia" quien hackeó a los demócratas. "Realmente no lo creo, pero ¿quién lo sabe? Yo tampoco lo sé. Ellos no lo saben, ni yo lo sé", dijo.

"No quiero que nadie nos hackee, y no estoy hablando únicamente de países". dijo Trump. "Me refiero a cualquiera, punto. Pero si vas a hacerlo (señalar a alguien), creo que no solo deberías decir 'Rusia'. Deberías mencionar a otros países también, y tal vez a individuos".

Trump defendió también su decisión de solo tener ocasionales sesiones de información, que son evaluaciones de inteligencia ofrecidas todas las mañanas al presidente electo, con la misma información que se envía al presidente Barack Obama.

Dijo que le pidió a los funcionarios de inteligencia que le avisaran cuando hubiera cambios y que recibiría las evaluaciones "cuando lo requiera".

Ese comentario provocó la burla del legislador Adam Schiff de California, el demócrata de mayor rango en el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes.

"Si Trump fuera tan inteligente como nos dice, él apreciaría todo lo que tiene que aprender", escribió Schiff en Twitter.