Las grandes constructoras se mantienen al margen del muro de Trump

(CNN) - El muro fronterizo propuesto el presidente estadounidense, Donald Trump ha atraído el interés de cientos de empresas, pero las empresas más grandes, con más experiencia, podrían no estar a bordo.

El plazo para presentar propuestas para el muro terminó el martes a las 16:00 horas (tiempo del este de Estados Unidos) y varias de las mayores empresas de construcción e ingeniería, que poseen los recursos y experiencia para gestionar y entregar un proyecto tan grande y complejo, se mantuvieron completamente al margen de la licitación.

Ello se debe en gran parte a las preocupaciones por la reacción política negativa, de acuerdo con Dave Raymond, presidente y CEO de American Council on Engineering Companies.

Un alto funcionario de una empresa de construcción dijo a CNN por correo electrónico que "hay muchos obstáculos asociados con el muro, que van desde los políticos a la financiación y el aspecto humano. También hay preocupaciones sobre si trabajar en el muro podría afectar a la capacidad de una empresa de construcción para trabajar en otros países, dado que el plan de Trump ha recibido una gran cantidad de críticas internacionales".

Los tres principales receptores de contratos del gobierno federal -según la clasificación más reciente del Top 400 de Engineering News-Record's-: Bechtel, Fluor Corp., y Turner Corp. (sin relación con la empresa matriz de CNN, Turner Broadcasting) no figuran como proveedores interesados ​​para las dos solicitudes de propuestas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó sobre sus respectivos planes, Bechtel destacó que no ha expresado su interés en el muro, Fluor dijo a CNN que "no discute públicamente si la compañía está buscando o buscará oportunidades de contratos específicas o no" y Turner dijo a CNN que no concurriría, diciendo que se centra en otros proyectos como la construcción de estadios y aeropuertos.

De hecho, sólo tres de los 20 principales contratistas de la clasificación fueron registrados como interesados ​​en el proyecto. En total, más de 200 empresas han expresado su interés.

Algunas empresas están preocupados por la potencial pérdida de negocio futuro con las ciudades y los estados más grandes del país, de acuerdo con Raymond, cuya organización representa a más de 5.000 empresas de ingeniería en todo el país.

Legisladores del estado de California y Nueva York han presentado proyectos de ley que efectivamente pondrían en la lista negra a cualquier empresa involucrada en la construcción del muro fronterizo para negocios futuros. Ninguno de los proyectos se ha convertido en ley, pero la sola posibilidad ha frenado a posibles licitadores.

"Las iniciativas estatales realmente han tenido un efecto negativo en las empresas que de otro modo habrían buscado la participación en estos proyectos", dijo Raymond a CNN. "Aunque, estas empresas, hablando en general, piensan que estas iniciativas estatales son injustas, no van a arriesgar su posición en esos estados al involucrarse en estos proyectos".

Raymond dijo que las compañías podrían llegar a perder cientos de millones de dólares en potenciales negocios si estos estados si esas leyes son aprobadas.

La semana pasada, el presidente de la cementera mexicana Cemex dijo: "Quiero ser muy claro sobre este tema: Cemex no participará en la construcción del muro".

Cemex había dicho previamente que proporcionaría materiales de construcción para el muro a los clientes que se lo pidieran. Su reciente aclaración se produjo a raíz de los comentarios del canciller de México, Luis Videgaray, quien le dijo a las empresas mexicanas que "examinaran su conciencia" cuando consideraran hacer una oferta para el muro, una posible señal de presión política contra algunas de esas empresas que lo están evaluando.

Con algunos de los más grandes jugadores fuera del proceso de licitación, el trabajo puede llegar a ser otorgado a empresas más pequeñas, con menos recursos, a pesar de que el proyecto está aún meses de llevarse a cabo.

Una fuente de la industria que trabaja para una gran empresa que no está compitiendo por el muro dijo a CNN que estaba preocupado de que las compañías que figuran actualmente como proveedores interesados ​​quizá no tengan la capacidad de completar el proyecto.

Cuando se le planteó esta preocupación, Raymond no estuvo de acuerdo en que las empresas más pequeñas no puedan manejar el proyecto, y señaló que el proceso está todavía en sus primeras etapas.

"El mayor problema de este proyecto es el lado político, no la parte de ingeniería", dijo Raymond, refiriéndose específicamente a las iniciativas estatales que pueden castigar a las empresas que participen.

CNN ha tratado de obtener comentarios de Aduanas y Protección Fronteriza, pero todavía no ha recibido una respuesta.