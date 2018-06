Descartan la existencia de la supuesta niña atrapada en la escuela

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El subsecretario de Marina de México, Ángel Enrique Sarmiento, dijo a la prensa en la escuela Enrique Rébsamen que todos los estudiantes de la escuela han sido contabilizados, ya sea en hospitales, en casa o muertos.

"Todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo", dijo Sarmiento, lo que contradice la versión de que habría aún niños con vida atrapados.

¿A quién, entonces, estarían buscando los rescatistas?

"Queremos informarles que con base en los equipos que tenemos, en todos los medios de rescate, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre y fotografías de como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida", aseguró.

"Solamente del personal de intendencia tenemos una adulta que posiblemente sea quien nos da los rastros", dijo Sarmiento.

¿Qué pasó con la supuesta niña?

Sarmiento dijo sobre la llamada niña Frida Sofía, nombre usado por algunos medios, que "nosotros no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esta versión, y no creemos, estamos seguros de que no fue una realidad, puesto que, repito, se corroboró con la Secretaría Educación Pública, la delegación y con la escuela”.

Por más de 36 horas la historia de la niña mantuvo en vilo a México y al mundo. Ahora todo parece indicar que no era cierta.