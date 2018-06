El peligro de los autos sin llave: todo lo que necesitas saber

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Según The New York Times, más de dos docenas de personas han muerto por envenenamiento con monóxido de carbono luego de dejar sus autos encendidos, sin saberlo, en el garaje. Decenas más resultaron afectadas por lo mismo.

¿Por qué está pasando esto?

Es un error que ahora es más usual por los modernos sistemas de encendido sin llave. Estos permiten que los conductores enciendan y apaguen su vehículo con solo presionar un botón. La llave del auto, realmente solo un llavero, puede permanecer en un bolso o bolsillo. Pero que sea tan fácil encender un vehículo también hace que sea fácil olvidarse de apagarlo.

Esto es particularmente cierto con autos silenciosos e híbridos. Es posible que el motor no esté encendido cuando el automóvil está estacionado por primera vez, pero se encenderá más adelante a medida que las baterías del automóvil se agoten. Incluso muchos autos no híbridos tienen motores extremadamente silenciosos, cuyo sonido puede ser virtualmente indetectable cuando el automóvil está estacionado.

¿Qué autos tienen esta característica?

Los llamados sistemas de entrada sin llave son una característica estándar en muchos autos nuevos y al menos una opción en los modelos menos costosos. Es un mecanismo presente en millones de automóviles y es apreciada por los propietarios, pues ya no tienen que buscar a tientas las llaves del auto.

Con esta función, los conductores pueden bloquear y desbloquear el automóvil simplemente tocando las manijas de las puertas, sin usar el llavero. Una vez adentro, los conductores pueden encender su vehículo al presionar un botón o, en algunos casos, al girar una perilla.

¿Qué pueden hacer los fabricantes de automóviles para prevenir estos accidentes?

Los fabricantes de automóviles deberían asegurarse de que los vehículos tengan alarmas que se escuchen fuera del automóvil cuando el conductor salga y el motor siga encendido, dijo Jake Fisher, jefe de Pruebas Automotrices de Consumer Reports. La revista ha pedido a todos los fabricantes de automóviles que agreguen funciones como esta para evitar el problema.

Algunos fabricantes de automóviles ya tienen notificaciones audibles. Otros, como General Motors, han diseñado sus autos para que se apaguen automáticamente un tiempo después de que el conductor haya salido del vehículo. Asimismo, otros fabricantes diseñan vehículos para que se apaguen automáticamente cada vez que el conductor salga del vehículo con el llavero.

¿Están haciendo algo los reguladores del Gobierno?

Se han propuesto reglamentos, pero nunca han sido promulgados, según The New York Times y otros medios. El desafío para los fabricantes de automóviles es equilibrar la seguridad con la comodidad. Puede haber algunas veces, por ejemplo, que un conductor quiera mantener encendido el motor de su automóvil mientras no esté en el vehículo. Por ejemplo, es posible que quiera dejar el aire acondicionado para una mascota dentro del automóvil, o tal vez esté usando luces para iluminar lo que están haciendo.

Tengo un auto sin llave, ¿qué puedo hacer para estar seguro?

Lo más importante para los conductores es asegurarse de que un automóvil esté apagado cada vez que esté estacionado.

Es fácil para la gente distraerse con niños o recibir una llamada telefónica y dejar encendido el automóvil, dijo Robert Sinclair, vocero de la Oficina Regional del Noreste de la AAA.

Específicamente, sugiere que los conductores conozcan los indicadores de un automóvil cuando está encendido y cuando está apagado. Si los medidores aún están iluminados, el automóvil aún está encendido. Los autos híbridos, en particular, tendrán una luz de tablero que indica que el automóvil está encendido y listo para conducir.

Finalmente, para prevenir este y otros accidentes trágicos, cada hogar debe tener detectores de monóxido de carbono en funcionamiento. Estos sistemas no deberían colocarse en el garaje, donde probablemente no puedan ser escuchados, sino en las áreas residenciales de una casa, dijo el teniente Athony Mancuso del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York.

"Cuando vemos una muerte por monóxido de carbono", dijo, "la gente no tiene un detector de monóxido de carbono".