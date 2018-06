¿Cuál es el tren bala más tierno del mundo? El de Hello Kitty en Japón

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Hay dos cosas que nunca envejecerán en Japón: Hello Kitty, el adorable personaje sin boca de Sanrio, y los trenes bala.

Y ahora se están uniendo.

El operador japones de trenes Shinkansen, West Japan Railway Co. Ltd., anunció que lanzará un tren bala temático sobre Hello Kitty el 30 de junio.

A fin de revitalizar las comunidades regionales en el oeste de Japón, los trenes harán paradas en cada estación entre Shin-Osaka y Hakata, en la ciudad de Fukuoka, en la prefectura occidental de Fukuoka.

La compañía renovará dos trenes bala Shinkansen de la serie 500, cubriéndolos con diseños de Hello Kitty. Estarán decorados con cintas rosadas y la insignia distintiva de Hello Kitty, un diseño hecho para representar el objetivo de la campaña de conectar a los viajeros con los destinos.

Hello Kitty en todos lados

Dos de los vagones se transformarán en mundos Hello Kitty, con motivos gatitos excesivos y adorables.

El piso, las ventanas, los reposacabezas y los reposabrazos del auto 2 —¡llamado Kawaii!— será un vagón de pasajeros cubierto con motivos de Hello Kitty and Friends. También habrá un espacio para poder tomar fotos, con una muñeca Hello Kitty en uniforme de Shinkansen, pensado en los usuarios de Instagram.

En lugar de la canción habitual de Shinkansen, el tren tocará la melodía original de Hello Kitty mientras se acerca a las estaciones.

Hello Kitty como embajadora de viajes

El Coche 1, llamado Hello! Plaza, estará dedicado a exhibiciones que muestren diversos productos y atracciones regionales. Los pasajeros también podrán comprar souvenirs y productos especiales en esta área.

La primera región que se destaca es Sanin, hogar de las prefecturas de Shimane y Tottori.

Se han presentado ocho diseños originales de Hello Kitty: cada Hello Kitty tiene un producto local que representa cada una de las prefecturas que visita el tren. Por ejemplo, hay una manzana verde para la prefectura de Tottori y una concha negra para la prefectura de Shimane.

Otras prefecturas que se presentarán incluyen Osaka, Hyogo, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi y Fukuoka.

¿Cómo viajar en el tren Hello Kitty?

Los viajeros que deseen abordar el Hello Kitty Shinkansen pueden encontrar el horario en un sitio web dedicado al tren especial.

Los pasajeros pueden tomar el tren con un boleto de tren regular, comprado por adelantado o el día del viaje.

Una cafetería especial de Hello Kitty (abierta el 1 de junio) y una tienda de recuerdos (abierta el 30 de junio) con productos exclusivos de estas versiones de Hello Kitty abrirán en la estación de Hakata.