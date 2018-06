¿Qué hacer con tu dinero cuando tienes 20 años?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Obtener un título universitario, pagar tus deudas, conseguir un trabajo, y empezar a ahorrar para un retiro, el cual no ves cercano, puede sonar frustrante. Sin embargo, empezar a tomar acciones financieras idealmente a los 20 años puede marcar una gran diferencia en tu futuro.

Considera el siguiente caso de JPMorgan Chase: si inviertes US$ 5.000 al año (aproximadamente US$ 417 al mes) empezando a los 25 años en un portafolio con un retorno de 6,0% al año, a los 65 años estarás cerca del millón de dólares. Utilizando una calculadora digital, puedes obtener diferentes resultados. Por ejemplo, si contribuyes con US$ 10.000 al año, empezando a la misma edad y con el mismo retorno, a los 65 años tendrás aproximadamente 1 millón y medio de dólares.

Sin embargo, si utilizas los mismos US$ 5.000, con el mismo retorno, pero esperas a los 35 años para comenzar, entonces solo tendrás aproximadamente US$ 400.000. A esto se le llama interés compuesto, un concepto vital en fianzas que significa que el dinero que inicialmente inviertes crecerá con el tiempo, así como también el que contribuyas mientras tanto.

Los siguientes consejos vienen de expertos financieros que podrían facilitar tu retiro si vives en EE.UU.:

• Crear un fondo de emergencia

Ya sea un problema de salud o un accidente, si de algo estamos seguros es que las emergencias le suceden a todo el mundo. Solo 39% de los estadounidenses aseguran que podrían pagar un gasto no planificado de US$ 1.000, según la última encuesta del índice de seguridad financiera de Bankrate.

Greg McBride, jefe de Análisis Financiero de Bankrate recomienda tener un fondo de emergencia que pueda cubrir 6 meses de gastos de manutención. McBride aconseja que la mejor manera de comenzar es enviando una porción de tu sueldo a una cuenta de ahorro (tu fondo de emergencia) "demasiadas personas intentan ahorrar lo que sobra al final del mes solo para descubrir que no queda nada. Debes voltear la ecuación: primero, guarda y luego gasta lo que sobra", sugiere McBride.

• No le des la espalda a las deudas

Entre más rápido pagues tus deudas, tendrás más tiempo de ver crecer tus inversiones a largo plazo, me refiero al mismo ejemplo de JPMorgan Chase.

Uno de los secretos para manejar inteligentemente tus finanzas es determinando qué deuda es buena o mala, aconseja Bankrate.

"Una buena deuda es aquella inversión que crea valor; por ejemplo, préstamos estudiantiles, préstamos inmobiliarios, hipotecas de viviendas y préstamos comerciales", explica Eric Gelb, director ejecutivo de Gateway Financial Advisors y autor de "Getting Started in Asset Allocation".

Por otra parte, la deuda que se considera mala es aquella que no crea valor alguno: "Cuando compras ropa, probablemente vale menos del 50 por ciento de lo que pagas por ella cuando sales por la puerta… Entonces si acudiste a algún crédito para pagarla, eso es una deuda mala", dice David Bach, director ejecutivo de Finish Rich Inc.

La deuda mas común entre los estadounidenses de 22 a 35 años es una deuda considerada “mala”… las tarjetas de crédito, según el servicio de préstamos estudiantiles Navient.

¿Qué hacer para pagar las deudas en las tarjetas de crédito?

Un estudio de campo de consumidores endeudados con tarjetas de crédito, realizado por el Harvard Business Review, evidencia que la mejor estrategia para deshacerse de las deudas y seguir motivado durante el proceso es concentrándose en una cuenta a la vez y empezar con las deudas más pequeñas, siguiendo con las más grandes. Con respecto a los préstamos estudiantiles (deuda buena), el cual ocupa el segundo lugar de endeudamiento según Navient, aquellas personas que actualmente están haciendo pagos en uno o más préstamos para su propia educación en EE.UU. el pago mensual promedio es de US$ 393, según datos del año 2016-2017 de la Reserva Federal de EE.UU.

El Departamento de Educación promueve 8 planes de pagos de préstamos estudiantiles. Analiza las opciones y si uno no te funciona, podrías cambiar a otro.

• Empieza a ahorrar para tu retiro

Alrededor del 66% de las personas entre las edades de 21 y 32 años en EE.UU. no han ahorrado absolutamente nada para su jubilación, según un informe del Instituto Nacional de Seguridad de la Jubilación.

Si vives en EE.UU. estas son dos muy buenas opciones para empezar ahorrar:

La primera es haciendo uso del 401(k). Este es un plan de jubilación al cual tienes acceso a través de tu empleo.

De esta manera funciona el 401(k): Decides qué porcentaje de tu salario quieres ahorrar y la compañía en la que trabajas procederá hacer la deducción desde tu nómina y lo deposita automáticamente en esta cuenta de ahorro e inversión. Generalmente la inversión de este dinero lo administra una compañía de fondos mutuos como Fidelity o Vanguard. Y si no sabes tanto de inversiones, no te preocupes, puedes contactar a la compañía y ellos se encargarán de explicarte y escoger el mejor plan para ti según tus metas. Finalmente, lo mejor del 401(k) es que la compañía para la que trabajas también puede contribuir a tu plan de retiro, podrías ver esta opción como “dinero gratis”. Si no tienes acceso a este plan, la segunda opción sería ahorrar utilizando los IRAs o Arreglos de Retiro Individual, los cuales están diseñados para ayudarte a ahorrar para tu retiro sin la ayuda de tu empleador.

• Dale la bienvenida al alto riesgo

Después de haber pagado tus deudas, establecido un fondo de emergencia, empezado a ahorrar para tu retiro, y estudiado los términos básicos de inversión, llego la hora de darle la bienvenida al alto riesgo.

Al momento de invertir, entre más riesgo, más retorno. Según la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) por sus siglas en inglés. Esto es algo que a lo que muchos milénicos le temen, pues a nadie le gustaría perder dinero. Sin embargo, a los 20 años puedes arriesgar más que a los 40 años ya que no tienes tantas responsabilidades y en caso de que ocurra algo, tendrías tiempo de recuperarte.

Ahora que entiendes que hay que tomar cierto riesgo… ¿En qué deberías de invertir?

La antigua regla en finanzas solía ser que deberías de restar 100 a tu edad, y ese es el porcentaje de acciones (tu apuesta arriesgada) que deberías de invertir dentro de tu portafolio. Por ejemplo, si tienes 25 años, deberías invertir 75% en acciones y 25% en bonos. Sin embargo, dado que en EE.UU. la población vive cada vez más tiempo, se recomienda que esta regla se acerque a 110, o 120 menos tu edad.

Un portafolio de 70% acciones y 30% bonos, tuvieron un retorno de 9,1% entre 1926 y 2015 (incluyendo los años 1931 y 2008 no muy buenos para la economía en EE.UU.).

Dentro de este mismo periodo, aquellos que decidieron invertir más en bonos, lo cual sería una estrategia muchos menos arriesgada, solo tuvieron un retorno de 5,4%, indican los analistas en Vanguard.

• Aprovecha la tecnología

Con tu teléfono inteligente, no solo puedes navegar en redes sociales, ver videos de entretenimiento o hacer compras online, también puedes utilizar aplicaciones que te ayuden a estar al día con tus finanzas.

Es importante que antes de utilizar alguna aplicación, hagas tu investigación de cada plataforma y aceptes los riesgos que pueda conllevar.

Aplicaciones gratuitas como Mint te ayudan a personalizar un presupuesto y se conecta con tu banco, de esa manera pueden analizar tus gastos… y hasta enviarte alertas si estás gastando más de lo que debías. “Cuando se trata de presupuesto, Mint es probablemente el mejor en todos los ámbitos", dijo Malik Lee, planificador financiero certificado y asociado de Henssler Financial.

Si lo que te interesa es invertir utilizando una aplicación, Robinhood podría convertirse en tu mejor amigo. Lo que la hace diferente a otras plataformas de inversión es el hecho que no tienes que pagar por hacer transacciones. Cuatro millones de cuentas ,según cifras recientes, están subscritas a esta plataforma donde las personas han estado comprado acciones individuales como Apple (AAPL). Sin embargo, cualquier planificador financiero certificado recomendaría que al utilizar estas plataformas digitales se evite invertir directamente en acciones individuales. En su lugar, se debe invertir en Fondos Cotizados en Bolsa o ETFs, por sus siglas en inglés, los cuales también puedes invertir utilizando Robinhood.

Con los ETFs puedes rastrear índices de mercado como el S&P500, obteniendo una diversificación instantánea.