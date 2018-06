Trump llama a poner fin a los aranceles entre EE.UU. y sus principales aliados

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que quería ver la eliminación de barreras comerciales entre su país y sus aliados más cercanos en medio de tensiones sobre las medidas del gobierno estadounidense de imponer aranceles al acero y aluminio de la Unión Europea, Canadá y México.

Durante una improvisada conferencia de prensa en la cumbre del G7 en Canadá, Trump dijo que su objetivo final era la eliminación de todos los impuestos al comercio.

"Al final eso es lo que uno quiere", dijo. "Quieres que no haya aranceles. No quieres barreras. Y no quieres subsidios. Porque hay algunos casos en los que países están subsidiando industrias y eso no es justo".

El llamado de Trump para eliminar barreras al comercio llegan en medio de temores de una guerra comercial total luego de que Estados Unidos avanzara con un impuesto de 25% a la importación de acero y de 10% sobre el aluminio de muchos países. Los socios más cercanos de Estados Unidos - la Unión Europea, Canadá y México - prometieron imponer medidas en represalia sobre un buen número de productos estadounidenses en las próximas semanas.

Los líderes del G7 pretendían usar la cumbre para enfrentar a Trump por los aranceles, que han descrito como proteccionistas y una amenaza a la economía global.

Trump dijo que discutió con sus homólogos del G7 la idea de eliminar los aranceles.

"Sí lo sugerí ... creo que volverán a la mesa para revisarlo", dijo Trump. "Las relaciones son muy buenas", añadió, mencionando sus conversaciones con los líderes de Francia y Canadá, específicamente.

Antes de partir de la cumbre, Trump ratificó sus afirmaciones sobre que Estados Unidos ha estado sujeto a cuestiones comerciales injustas durante muchos años. "Eso va a cambiar. Los aranceles caerán. Somos como el cochinito al que todos roban y eso se termina".

Y añadió: "Si ellos toman represalias, están cometiendo un gran error. Tenemos un tremendo desequilibrio comercial".