México se viste de (Rojo) con la campaña EAT (RED)

Junio de 2018 marca la quinta campaña anual de EAT (RED) SAVE LIVES, una campaña culinaria de un mes de (RED), en la que diversos restaurantes convierten sus platillos y bebidas en una fuerza para luchar contra el SIDA.

Huw Davis, Director de Comunicación de (RED) y quién dirige la campaña EAT (RED), aseguró “todos los días, la gente come y bebe ¿no sería maravilloso que de esta manera ayudaran a las comunidades a contrarrestar esta enfermedad? Fue entonces que decidimos acércanos con chefs y restaurantes en Estados Unidos para que nos apoyaran preparando un platillo o bebida especial o que alguno de sus platillos ya establecidos en los menús, formaran parte de la campaña EAT (RED)”.

Por primera vez, esta iniciativa salió de Estados Unidos y México la recibió para apoyar a los africanos que viven con esta enfermedad.

¿Cómo se acercaron a los restaurantes en México? “México es un país que ha hecho mucho en la lucha de esta enfermedad localmente y la solidaridad que tienen los mexicanos es conocida, así que nos acercamos con algunos restaurantes para invitarlos a que fueran parte de (RED)”, afirma Davis.

Para la campaña EAT (RED) en México, son varios los restaurantes se unen a esta lucha incluyendo un nuevo producto a su menú o simplemente estableciendo alguno ya favorito por todos para donar a la causa.

¿México se verá beneficiado por esta campaña?

“No, (RED) destina todos sus fondos a los países en África, para crear conciencia en la prevención de esta enfermedad y luchar para erradicar la enfermedad del VIH/SIDA. No trabajamos con el Gobierno mexicano ni con un organismo en específico por las mismas razones. Queremos despertar el interés de los mexicanos y todo el dinero recaudado se irá a ayudar a los ciudadanos de los distintos países en África. Lo importante es que no importa en qué país del mundo vivas, sino que tengas los ojos abiertos y no contraigas esta enfermedad y juntos logremos combatirla”.

México es el único país de América Latina que está colaborando con la campaña EAT (RED), se ha sumado a Francia y Reino Unido, pero esta campaña busca tener un alcance mundial y que restaurantes de todo el mundo se unan.

La campaña (RED) fue lanzada en el 2006 por Bobby Shriver y el vocalista de la banda irlandesa U2, Bono, y busca impulsar con el poder de la gente y las empresas, una lucha contra el SIDA. (RED) se asocia con las marcas más emblemáticas del mundo que contribuyen con sus ganancias de la venta de productos y experiencias con marca (RED) al Global Fund.

En su momento, Bono aseguró: "El rojo es el color de las emergencias, supongo que es por eso que lo elegimos. Pero la campaña Red – Product Red – es una forma de facilitarle a las personas en los centros comerciales y las calles de Estados Unidos, que les den medicamentos contra el SIDA a los africanos que no pueden pagarlos"

Hasta la fecha, (RED) ha generado más de $500 millones de dólares para el Global Fund para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que apoya con donaciones para la lucha contra el VIH/SIDA en Ghana, Kenia, Leshoto, Rwanda, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania y Zambia.