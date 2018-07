El avión presidencial que quiere Trump, imaginado por una caricaturista

Nota del editor: Liza Donnelly es una galardonada caricaturista de The New Yorker y autora, cuyo libro Women On Men fue finalista del Premio Thurber de Humor Estadounidense y cuyo relato sobre mujeres caricaturistas, Funny Ladies: The New Yorker's Woman Cartoonists and Their Cartoons, es considero un recurso para los historiadores. Ha curado y participado en numerosas exposiciones en todo el mundo, y es vicepresidenta de la Asociación Americana de Estadounidense Editoriales. Síguela @LizaDonnelly. Las opiniones expresadas aquí son exclusivamente de ella.

(CNN) - Nos hemos acostumbrado al aspecto del avión presidencial estadounidense. El Air Force One es un avión bastante bonito: azul y blanco con detalles en rojo. ¿Pero es lo suficientemente "estadounidense" de una manera en que el presidente Trump lo apruebe?

Aparentemente no, ya que Trump supuestamente desearía rediseñarlo, lo cual es su prerrogativa como presidente. Cuando me enteré de que iba a pedir el rediseño, comencé a imaginar lo que él podría instruir a los diseñadores a hacer.

Soy caricaturista, no puedo evitarlo.

Avión con gorra

Trump ama sus gorras, y usa una variedad de ellas en cada oportunidad. ¿Por qué negaría a su avión una gorra de tamaño gigante? Podrían ser intercambiables: "EE.UU.", "Trump" o la favorita de los fanáticos: "Make America Great Again".

Avión patriótico

Todos saben que Trump es patriótico. Todos también saben que a Trump le gusta ser patriótico de una manera que todos sepan que es MUY patriótico. Nunca habrá suficientes banderas. Y ya que los diseñadores estarán enfocados en eso, que que las superficies que no son de bandera del avión sean doradas, y que agreguen un diamante en la punta del avión para que el mundo sepa que Estados Unidos va a ganar, mucho.

Mi avión

Este avión dorado, con joyas y una corona es uno que Trump podría imaginar, pero quizá no.