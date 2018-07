¿No entiendes lo que Donald Trump hizo con Vladimir Putin? Simplemente no eres lo suficientemente inteligente

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - A pocas horas de intentar limpiar su desastrosa presentación junto al presidente ruso, Vladimir Putin, el lunes en Helsinki, el presidente Donald Trump fue a Twitter la mañana de este miércoles para hacer una afirmación sorprendente: las personas inteligentes reconocieron que la cumbre y la conferencia de prensa que le siguió fueron en realidad una gran victoria para él (y Estados Unidos).

"Mucha gente en los niveles más altos de la inteligencia amó la presentación de mi conferencia de prensa en Helsinki", tuiteó Trump . "Putin y yo discutimos muchos temas importantes en nuestra reunión previa. Nos llevamos bien, lo que realmente molestó a muchos enemigos que querían ver un combate de boxeo. ¡Vendrán grandes resultados!", agregó.

Veamos.

LEE: Las cinco palabras de Trump que revelan que aún no está convencido de la intromisión rusa

En el nivel más básico, Trump parece estar redefendiendo los comentarios que hizo en la conferencia de prensa con Putin. "Acepto la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que hubo intromisión de Rusia en las elecciones de 2016, podrían ser otras personas también", dijo Trump este martes en un intento de superar el caos que creó al decir que ambas partes tienen la culpa en la interferencia electoral rusa. Pese a que Trump también parece creer que no está del todo claro que Rusia haya sido el único actor que se haya entrometido en la última campaña presidencial. (Si estás confundido por esto, no estás solo).

El tuit de Trump de este miércoles confirma el hecho de que realmente no cree haber dicho nada malo con Putin. Lo que Trump y su gobierno están tratando de hacer es presentarlo todo como una gran confusión: cuando el presidente dijo "no veo ninguna razón por la cual" Rusia se entrometiera en las elecciones, lo que realmente quería decir decir fue "No veo ninguna razón por la que no sea así". Explicó Trump: "En una frase clave en mis comentarios, dije la palabra 'sería' en lugar de 'no sería'".

El problema con esa explicación es que desmiente tanto a) todo lo demás que Trump dijo en su conferencia de prensa con Putin y b) su tuit de este miércoles.

En el primer punto, el tema de Trump de "sería-versus-no sería" estaba lejos de ser lo único arriesgado que dijo mientras estaba al lado de Putin. "Considero a ambos países responsables", dijo Trump en respuesta a una pregunta de la prensa estadounidense sobre la interferencia de Rusia. "Creo que Estados Unidos ha sido tonto. Todos hemos sido tontos. Todos tenemos la culpa". Más tarde, Trump dijo que cuando planteó el problema de la interferencia electoral con Putin, el presidente ruso fue "extremadamente fuerte y poderoso en su negativa". Entonces tenemos que creerle, ¿verdad?

La conferencia de prensa de Putin y Trump no se trató de una sola palabra falsa. Se trató de una gran negativa del presidente de Estados Unidos a culpar a Rusia por intentar interferir en las elecciones estadounidenses, una conclusión a la que toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, sin mencionar el Comité de Inteligencia del Senado, ha llegado.

Lo que me lleva al tuit de este miércoles de Trump. Y la muy extraña afirmación de que la única razón por la que las personas dicen que no estuvo bien es porque no son lo suficientemente inteligentes como para entender lo que él estaba haciendo.

MIRA: ¿Quién era el hombre que sacaron a la fuerza de conferencia de prensa de Trump y Putin?

"Muchas personas en los niveles más altos de la inteligencia amaron mi actuación en la conferencia de prensa en Helsinki", escribió Trump. Pensé por un momento que podría estar hablando de los "extremos superiores" de la comunidad de inteligencia, pero al leer y volver a leer, realmente creo que está hablando de personas inteligentes. Algo como: si crees que la conferencia de prensa de Putin estuvo mal, es porque eres demasiado tonto para entender lo que realmente estaba sucediendo.

Hace tiempo que Trump está obsesionado con la inteligencia (¡fue a Wharton!) y el coeficiente intelectual como una especie de sustituto del éxito o la calidad en las personas. Y él y su campaña/gobierno (y sus partidarios) han argumentado que Trump está jugando al ajedrez tridimensional mientras que sus oponentes (e incluyen a los medios en ese grupo) están jugando damas. ¡Estás dando círculos a tu alrededor!, me tuitean los aliados de Trump todos los días. ¡Eres demasiado tonto / parcial / obtuso / ignorante para entenderlo! ¡Es un genio!

Si Trump es realmente brillante o no, es tema de debate. Suelo pensar que es brillante, pero tal vez no tenga el estatus de "genio" técnico. Pero lo que no está realmente de discusión es que tiene algún plan maestro contra su gobierno que está ejecutando como presidente.

Y entonces, parece más probable que el guiño de Trump y un guiño a los "fines más elevados de la inteligencia" —las personas inteligentes, ya sabes lo que estoy diciendo [guiño]— es solo un mecanismo de autodefensa para un hombre que estaba legítimamente sorprendido (y furioso) por las críticas negativas que recibió en su conferencia de prensa con Putin.

Debido a que Trump nunca puede admitir fallas, e incluso cuando lo hace es porque se equivocó en lugar de cualquier tipo de incorrección o malentendido más amplio, usa la antigua defensa de "¡No lo entendiste!" (Barra lateral: haz lo mismo cada vez que una de mis bromas no se entienda en la oficina).

La verdad es que cualquiera que haya prestado atención en estas últimas 48 horas sabe que Donald Trump está tratando de vender el me equivoqué, pero tenía razón, y lo más importante es que cualquiera que no entienda es estúpido, no funciona.