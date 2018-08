Ya sabemos por qué Justin Bieber estaba llorando… más o menos

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En un video que TMZ publicó el jueves, Bieber respondió sobre este despliegue público de emociones mostrando el libro The Meaning of Marriage (El significado del matrimonio)

(CNN) – Los fanáticos de Justin Bieber ya se pueden relajar: parece que todo está perfectamente bien en el mundo del famoso cantante.

TMZ le preguntó a la superestrella por las fotografías que se divulgaron recientemente y que tenían a sus seguidores muy preocupados.

Las imágenes parecían mostrar a Bieber y Hailey Baldwin, con quien se comprometió hace poco, llorando alternadamente y consolándose el uno al otro.

En un video que TMZ publicó el jueves, Bieber respondió a la pregunta sobre este despliegue público de emociones mostrando el libro The Meaning of Marriage (El significado del matrimonio) de Timothy and Kathy Keller.

"Tienes días buenos y tienes días malos", dijo. "No es real si no hay ningún día malo", completó.

Según Amazon, el libro, cuyo subtítulo es "Enfrentar las complejidades del compromiso con la sabiduría de Dios", "les muestra a todos —cristianos, escépticos, solteros, parejas con muchos años de casados y aquellos a punto de comprometerse— la visión de lo que debería ser el matrimonio según la Biblia".

Bieber, de 24 años, se comprometió en julio pasado con Baldwin, de 21 años.