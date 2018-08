Un tratamiento fotográfico para personas con demencia

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Uno de los primeros pacientes con demencia que Laurence Aëgerter conoció estaba en las últimas etapas de la enfermedad.

Ella visitó al hombre en un centro de atención en Suiza para notar sus reacciones a las fotografías que llevaba consigo. Mientras le mostraba imágenes y le pedía que las comentara, él entraba y salía de la conciencia, como una lámpara que parpadea, dijo. Durante 10 minutos, el paciente apenas dijo nada, luchando por articular oraciones básicas.

Entonces, Aëgerter le mostró una fotografía de un gato con su gatito, y sucedió algo asombroso.

"Pudo hablar durante cinco minutos seguidos", dijo Aëgerter, una artista visual francesa residente en Ámsterdam. "Esa imagen provocó algo muy profundo en él, un recuerdo muy profundo que lo hizo sentir muy fuerte. En esos minutos, era como si no tuviera ninguna enfermedad en absoluto", rememora.

Las fotografías que Aëgerter llevó para mostrar al paciente con demencia fueron parte de las primeras etapas de un proyecto que ella llama "Tratamiento fotográfico". La premisa era simple: mejorar la calidad de vida de las personas mayores con demencia organizando "intervenciones fotográficas". Son sesiones individuales o grupales que centran las conversaciones en las imágenes que seleccionó en el transcurso de tres años.

Las fotos están disponibles como dípticos en una serie de libros, sobre bloques de madera y de forma gratuita desde el sitio web del proyecto. En junio, la serie de libros recibió el Premio del Libro de Autor en el Recontres D'Arles, un prestigioso festival internacional de fotografía.

Aëgerter emprendió el proyecto en 2015 para agregar ligereza y humor -a través de emparejamientos inesperados, como la cara de un niño junto a un sello- a las vidas de pacientes con demencia y alzhéimer, así como a sus familias.

De acuerdo con la Asociación de Alzheimer, hasta el 40% de las personas con la enfermedad luchan contra la "depresión significativa". Y con demasiada frecuencia, dijo Aëgerter, los pacientes con demencia son infantilizados por cuidadores y familiares, lo que puede aumentar su frustración y tristeza.

"A veces, las personas no saben qué es posible y qué no, y eso los hace muy precavidos", dijo sobre los familiares y cuidadores. "Me di cuenta de que nunca debemos subestimar a las personas que están enfermas",agregó.

Reconectando con personas con demencia

La demencia es un término amplio para la pérdida de habilidades cognitivas, como pensar, recordar y razonar, que interfieren con la vida. La enfermedad de Alzheimer representa aproximadamente del 60% al 80% de los casos de demencia. Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento , hasta la mitad de las personas de 85 años o más pueden tener algún tipo de demencia.

Entonces, ¿por qué el hombre que visitó Aëgerter tuvo una reacción tan fuerte a la imagen del gatito y su madre? Podría haberlo conectado con un recuerdo de su infancia y adolescencia temprana. Los investigadores llaman a este fenómeno, en el cual las personas mayores recuerdan eventos que ocurrieron cuando tenían entre 15 y 25 años de edad, el bache de la reminiscencia.

Frans Hoogeveen, profesor de la Psicogeriatría en el Haagse Hogeschool y uno de los asesores científicos para "Tratamiento fotográfico", dijo que este fenómeno se observa en todas las personas de edad avanzada, pero que se ve aumentada para las personas con demencia por la pérdida simultánea de su corta memoria y de largo plazo.

Se ha demostrado que el fracaso aumenta los niveles de estrés y disminuye el bienestar general de las personas con demencia, por lo que las preguntas basadas en la recolección a menudo pueden provocar el fracaso de los pacientes con demencia, dijo Hoogeveen.

"Un error que suelen cometer los cónyuges de personas con demencia es preguntarles cosas a las que no pueden responder debido a su enfermedad", dijo. Preguntar sobre una fiesta que ocurrió hace un día, por ejemplo, dependería de la memoria de una persona y no sería una buena pregunta, agregó.

Por estas limitaciones, es posible que las personas no sepan por dónde empezar cuando intentan involucrarse y conectarse con personas con demencia, dijo Ruth Drew, directora de Servicios de Información y Apoyo de la Asociación de Alzheimer. Actividades como discutir una fotografía pueden ayudar tanto a los pacientes como a los miembros de su familia, dijo.

Los primeros indicios de Aëgerter de "Tratamiento fotográfico" llegaron justo después de otro proyecto, "Cathédrales", que publicó como un libro de artista en 2014 y del que se separó una secuela y múltiples exposiciones. El libro consiste en fotografías que tomó de un catálogo de 1949 de las catedrales e iglesias de Francia y que ella colocó en el alféizar de su ventana para captar cómo la luz del sol reveló y cubrió las páginas del libro en diferentes partes del día.

Las sombras evocaban la memoria de Aëgerter, dijo, y después de ver videos sobre pacientes con demencia y leer estudios sobre el beneficio de las intervenciones fotográficas, decidió crear una serie de fotos para beneficiarlos.

Aëgerter trabajó con expertos en pacientes con demencia para crear pautas para las fotos. Halló el 90% de las fotos en internet, al buscar imágenes libres de derechos de autor; el otro 10% son es de ella, cuando no pudo encontrar una alternativa adecuada. Una foto de una niña es en realidad una foto de Aëgerter cuando era niña.

"Todo el mundo estaba muy conmovido por el libro"

Tan pronto como el jurado en Arles vio "Tratamiento fotográfico", no hubo dudas de quién sería el ganador del Premio del Libro Autor del festival, dijo Marloes Krijnen, el director de la organización fotográfica internacional Foam y presidente del jurado que seleccionó "Tratamiento fotográfico" para el premio.

"Todos quedaron conmovidos por el libro, y el hecho de que la fotografía tenga la capacidad de ayudar a las personas con demencia, ayudarlos a usar su fantasía, ayudarlos a sentirse mucho más felices y saludables es algo sorprendente", dijo.

La decisión del jurado también se relaciona con el hecho de que el "Tratamiento fotográfico" está disponible en múltiples formatos, dijo Krijnen.

Aëgerter dijo que decidió que las fotos estén disponibles como descargas gratuitas para que el costo no sea un obstáculo para quienes creo que ellos o un ser querido se beneficiarán del proyecto.

