AMLO asegura que México está "en bancarrota"

(CNN en Español) - El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que, aunque serán honradas sus promesas de campaña, será difícil cumplir con todas las demandas de la sociedad porque el país está "en bancarrota".

AMLO lo dijo así al inicio de su 'gira de agradecimiento', en contraste con lo que había dicho a inicios de septiembre, cuando afirmó que había estabilidad económica, según recordó la afiliada de CNN Expansión.

"Porque suele pasar que se ofrecen cosas durante la campaña y luego cuando ya que se llega al gobierno, se olvidan. Yo vengo a decirles que nosotros no vamos a actuar así. Vamos a honrar nuestros compromisos y no le vamos a fallar al pueblo de México", dijo en un evento en el estado de Nayarit, al oeste del país.

Por otro lado, aseguró que su gobierno actuará con responsabilidad en el gasto, reiteró que no habrá mayor endeudamiento público y prometió respetar la autonomía de Banxico.

¿Está México en bancarrota?

Ni la Secretaría de Hacienda ni la Secretaría de Gobernación respondieron directamente a las afirmaciones de AMLO. Sin embargo, Hacienda envió a CNN en Español unas declaraciones que el titular de la cartera, Antonio González Anaya, hizo precisamente sobre la economía de México el 14 de septiembre: "México tiene finanzas públicas sanas, tiene una estabilidad anclada en sus finanzas públicas sanas, una inflación que va convergiendo al rango del Banco de México, un sector financiero bien capitalizado y líquido", aseguró, al tiempo que dijo que es necesario "seguir trabajando para que esto se mantenga así, precisamente para evitar un contagio.

La afirmación de AMLO también fue refutada por economistas como Claudio X. González, presidente del Consejo de Kimberly Clark de México. González, durante el Foro Forbes México, celebrado el lunes, dijo: “Yo creo que no (estamos en bancarrota). Lo fundamental de ese comentario es que están preparando el terreno, quizá esté siendo muy optimista con esto…Ya se empieza a matizar que no se podrá cumplir con todo porque no hay suficientes recursos para que se cumpla con todo y que no se gastará más de lo que se tenga”.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), también opinó que México no está en bancarrota. Es más, durante su participación en el mencionado foro, habló de muchas oportunidades para que la economía del país crezca: "La inversión se dará porque las oportunidades son grandes, la confianza es la clave", aseguró.