“El 2 de octubre no se olvida”, la trama central de la serie “Un extraño enemigo” de Amazon Prime

Es una fecha que los mexicanos no olvidan

(CNN Español) - El 2 de octubre de 1968 marca una fecha significativa para México. Este año se conmemorará el 50 aniversario de la llamada “Matanza de Tlatelolco”, en la que estudiantes se reunieron para realizar un mitin en la Plaza de la Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional de Tlatelolco en la Ciudad de México con el objetivo de dar a conocer un pliego petitorio de 6 puntos al gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y que terminó con la matanza de cientos de estudiantes y civiles.

Amazon Prime y Televisa se unen para lanzar una serie de ficción basada en este acontecimiento, que cuenta la historia de Fernando Barrientos, un jefe de la Policía Secreta Mexicana, quien está abriéndose camino hacia la silla más poderosa del país. Pero ese trayecto está lleno de obstáculos, y recorrerlo implicará pactar, manipular, traicionar y matar. Tareas para las que está más que preparado. Nadie, ni su propia familia, será inmune al caos que el comandante dejará a su paso en la búsqueda del poder.

¿Quién es quién?

Daniel Giménez Cacho: Fernando Barrientos

Irene Azuela: Elena

Karina Gidi: Esperanza Barrientos

Antonio de la Vega: Secretario de Gobernación, Luis Echeverría

Hernán del Riego: Presidente Gustavo Díaz Ordaz

Dirigida por Gabriel Ripstein (“600 millas”, “El Coronel no tiene quien le escriba”), asegura que lo que le interesó de esta serie "era hablar desde otro punto de vista diferente que era el de la grilla (pugna) política y la sucesión de la silla presidencial".

"Creamos una ficción y fue muy complicado fusionar hechos históricos tan conocidos con un thriller político que fuera interesante y atractivo para cualquier persona que conociera o no esos sucesos", agregó.

La conocida frase entre los mexicanos “El 2 de octubre no se olvida” es una herida abierta para muchos que no ha logrado sanar y resolverse. De hecho, hasta la fecha no hay una cifra exacta de cuántos jóvenes fallecieron defendiendo sus ideales.

“Un extraño enemigo” se estrena el 2 de octubre en Amazon Prime en 200 países.