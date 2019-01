¿Qué es el brexit? La guía que debes tener para entenderlo (porque a ti también te afecta)

(CNN) — La Unión Europea (UE) es posiblemente el bloque más poderoso del mundo. Pero está a punto de perder al Reino Unido, uno de sus miembros más grandes. El cómo y cuándo el Reino Unido abandona la UE tendrá implicaciones que se extenderán en todo el planeta.

Entonces, ¿has oído hablar del brexit pero no has estado al día con cada giro de los hechos? No te preocupes, aquí tienes todo lo que necesitas saber para convertirte en un experto.

¿Qué es el brexit?

Gran Bretaña + salida (exit)= brexit. Es la idea (una vez impensable) de que los británicos abandonen la Unión Europea. Pero en un resultado sorprendente, el Reino Unido votó para hacer precisamente eso en un referéndum en junio de 2016.

Desde entonces, ha habido conversaciones, disputas, señalar con el dedo y amenazas, como en un divorcio típico.

Pero el Reino Unido y la UE finalmente podrían haber llegado a un acuerdo en el que puedan concretar su división.

¿Cómo impacta el brexit al resto del mundo?

Si eres una nación europea: tienes mucho que perder, en muchos frentes. Poco menos de la mitad de las exportaciones del Reino Unido van a la UE. Poco más de la mitad de sus importaciones provienen de las otras 27 naciones del bloque. Todo eso es ahora parte de una (dolorosa) renegociación. Ahora piensa en la diplomacia: cuando Europa hizo algo útil en ese frente, el Reino Unido, una potencia militar seria, ha estado a menudo en el asiento del conductor. Por lo tanto, la UE está perdiendo un peso pesado.

Si eres Estados Unidos: el mundo ya es lo suficientemente peligroso y volátil. Algunos en Estados Unidos pueden preocuparse de que el desmoronamiento de la unión, un aliado vital, desatará más inestabilidad. El Reino Unido también es el séptimo socio comercial más grande de Estados Unidos.

Si eres cualquier otra nación: el Reino Unido es la quinta economía nacional más grande del mundo. Piensa en el efecto que tendrá brexit en los mercados mundiales. Incluso si no se derrumban, la incertidumbre es suficientemente grave. Los mercados, ya ves, aman la estabilidad. Y mercados inestables = malas noticias potenciales para la economía de tu país.

¿Cuál es la diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido?

A veces los usamos indistintamente (e incorrectamente). Entonces, aquí hay una rápida lección de geografía.

El Reino Unido no es un solo país sino un país de países. Se compone de cuatro naciones:

Inglaterra

Escocia

Gales

Irlanda del Norte

Gran Bretaña es la isla que posee Inglaterra, Escocia y Gales.

E Inglaterra es el más grande. Es la parte más poblada del Reino Unido y tiene su capital, Londres.

¿Y qué es la Unión Europea?

La Unión Europea es un bloque de 28 países que decidieron que sería genial si sus ciudadanos pudieran ir de vacaciones y comerciar entre ellos sin preocuparse por toda la burocracia.

Sus raíces se remontan al período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Tras seis años de lucha, Europa fue diezmada. Las economías estaban en coma. Los viejos enemigos tenían que aceptar el hecho de que necesitaban vivir juntos (como Francia y su antiguo ocupante, Alemania). Así, poco a poco, los países comenzaron a formar alianzas.

Para la década de 1990 teníamos la Unión Europea moderna. Representa a 500 millones de personas.

La idea es: si estás vinculado económicamente, es menos probable que pelees y pelees.

Suena a una gran idea. Entonces, ¿cuál es el problema con la UE?

Suena como un matrimonio feliz. Pero ya sabes cómo es eso. Cuando los eventos mundiales entran, estos países reaccionan de manera diferente. Pelean por cómo tratar con los refugiados que llegan a sus costas. No pueden ponerse de acuerdo sobre asuntos financieros. Están enojados porque algunos de ellos tienen que juntarse más que otros para rescatar a países que son gestionados terriblemente. Y esto ha dado lugar a partidos anti-UE en toda Europa.

¿Alguna vez ha salido un país de la UE?

Ningún país lo ha hecho, pero sí la isla más grande del mundo. Groenlandia, que es parte de Dinamarca, fue parte de la UE hasta que se fue en 1985. (El resto de Dinamarca se quedó).

El Reino Unido será el primer país de buena fe en irse. Sin embargo, Grecia ha pensado seriamente en ello. Eso sería Grexit (una historia diferente).

Pero piensa en el precedente que está por establecerse. Cuando el Reino Unido se vaya, otros países de la UE también podrían comenzar a mirar la puerta de salida. Eso significa que la UE podría desmoronarse lentamente. Y eso podría tener enormes consecuencias para la economía y la estabilidad. (¿Recuerdas cuando hablamos de por qué surgió la UE?).

¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué vuelve el brexit a las noticias?

Han estado tratando de forjar un acuerdo de divorcio, ya que el Reino Unido pronto estará fuera del bloque comercial de la UE. La idea de que el Reino Unido salga de la UE sin un futuro acuerdo comercial asusta a los empresarios británicos y de toda Europa. Las negociaciones han sido duras. Así que ahora, después de más de dos años de discusiones, han llegado a esto: un borrador de acuerdo (de 585 páginas) que establece cómo el Reino Unido dejará la UE el viernes 29 de marzo de 2019.

Sin embargo, Reino Unido permanecerá dentro del mercado único de la UE y seguirá estando sujeto a las leyes y regulaciones de la UE hasta finales de 2020. Eso dará a todos el tiempo suficiente para concretar un futuro acuerdo comercial. Sí, probablemente dos años más de lo mismo.

Por lo tanto, esencialmente el Reino Unido permanecerá en la UE durante otros dos años.

Y otra cosa importante: el acuerdo garantiza la protección de más de tres millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido y más de un millón de ciudadanos del Reino Unido en los países de la UE para continuar viviendo, trabajando o estudiando como lo hacen actualmente.

¿Cuál es uno de los mayores puntos de fricción?

La frontera “dura” de Irlanda. En este momento, la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte está abierta. La gente (y el comercio) se mueven entre las dos naciones con facilidad. Hay temores que podrían cambiar en un divorcio brexit. La República de Irlanda está en la UE. Pero Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, no estará en el bloque comercial de la UE después de la división.

Normalmente, eso requeriría una “frontera dura”, con puntos de control, cruces de frontera y otra infraestructura. Ello podría desacelerar seriamente el comercio y otras actividades económicas.

¿Habrá una nueva votación sobre el referéndum?

Algunos británicos importantes como el exprimer ministro Tony Blair han estado pidiendo esto, pero no, no hay ningún plan al respecto. La primera ministra británica, Theresa May, cerró de golpe la puerta a esa idea y dijo que una nueva votación sería una “traición grave” a la democracia. Este borrador de acuerdo será votado por los parlamentos del Reino Unido y la UE. Eso es todo.

¿Pasará este acuerdo ambos parlamentos?

No lo sabemos. El acuerdo está siendo atacado desde todos los bandos en el Reino Unido. Después de que May presentara el borrador del acuerdo brexit al Parlamento, dos ministros principales del gobierno renunciaron (además de otros dos que renunciaron en el verano). Otros quieren que May renuncie. Los funcionarios de la UE celebrarán una reunión del Consejo Europeo el 25 de noviembre para finalizar y formalizar el acuerdo. Aún no está claro cuándo votará el Parlamento británico.