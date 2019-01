¿Qué está ocurriendo hoy en Nicaragua?

Nota del editor: Carlos Alberto Montaner es escritor y analista político de CNN. Sus columnas se publican en decenas de diarios de España, Estados Unidos y América Latina. Montaner es, además, vicepresidente de la Internacional Liberal. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(CNN Español) — Dejémosle a CID-Gallup la posibilidad de definirlo. CID-Gallup es una encuestadora acreditada en toda Centroamérica con muchos años de experiencia. A mediados de enero dio a conocer el estudio de Opinión Pública #92 sobre Nicaragua.

La encuesta es larga, así que voy a referirme a los elementos principales:

¿Cuál es el principal problema del país? El 37% piensa que el principal problema es la crisis política. Esta evaluación ha aumentado 2 puntos, en los últimos tres meses.

LEE: Cientos de muertos, heridos y presos… así han transcurrido nueve meses de crisis sociopolítica en Nicaragua

¿Aprueban o desaprueban la labor de Ortega? La mayoría del país la desaprueba. El mayor nivel de respuestas negativas está entre las personas más educadas. También entre los habitantes de Managua, la capital.

Cuando se les pregunta a los nicas quién manda en el país, Daniel Ortega o su mujer y vicepresidente Rosario Murillo, el 56% opina que Murillo y sólo un 23%, menos de la mitad, cree que manda Daniel.

¿Cómo se podría retornar a la paz y al desarrollo? Sencillo: Ortega y su mujer deberían renunciar. Así piensa el 60% de los habitantes de Managua y el 49% de los nicas.

¿Quiénes podían reemplazarlos en unas elecciones democráticas? Omito los religiosos porque difícilmente el Vaticano les permitiría aspirar. Entre los civiles los tres opositores mejor colocados son el periodista Carlos F. Chamorro, el empresario Carlos Pellas y el líder cívico Félix Maradiaga.

El problema es que el único grupo político cohesionado es el sandinismo, con el apoyo del 25% de los adultos. La mayoría de los votantes está en contra, pero no hay partidos políticos fuertes. Lo que no quiere decir que no se puedan formar nuevos partidos o revitalizar los antiguos para derrotar a los sandinistas.

Si Ortega no adelanta las elecciones, como quiere la mayoría del país, creo que su imagen se deteriorará más y la situación económica se agravará terriblemente, mientras que aumentarán los nicas que piensen que la única solución es la violencia. Mala cosa. Muy mala.