Giuliani dice que Trump sí pudo haber hablado con Cohen sobre su testimonio

Washington (CNN) — El abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo el domingo que no sabía con certeza si Trump habló con Michael Cohen sobre su testimonio ante el Congreso, pero que no hubiera sido significativo si Trump lo hubiera hecho.

“No sé si sucedió o no sucedió. Pudo haber sido el privilegio entre abogado y cliente si sucedió, por lo que no puedo admitirlo. Pero no tengo conocimiento de que él le habló, pero estoy diciéndole que no estaba allí en ese momento”, dijo Giuliani en el programa “State of the Union” de CNN con Jake Tapper.

Y añadió: “¿Y qué si él le habló sobre el asunto?”

Giuliani dijo que, hasta donde sabe, Trump no había tenido conversaciones con Cohen en las que Trump “le haya pedido o aconsejado que mintiera”.

Los comentarios de Giuliani llegan después de que la oficina del fiscal especial Robert Mueller cuestionara un informe de BuzzFeed News que decía que Trump le indicó a Cohen que mintiera al Congreso sobre un proyecto para construir una Trump Tower en Moscú. La oficina de Mueller dijo sobre el reporte que “la descripción de las declaraciones específicas hechas a la oficina del fiscal especial y la caracterización de los documentos y testimonios obtenidos por esta oficina con respecto al testimonio del congresista Michael Cohen no son precisos”.

En una entrevista que se transmitió el domingo por la mañana en el programa de NBC “Meet the Press”, le preguntaron a Giuliani sobre el reporte y él dijo que estaba “seguro” de que Trump nunca le habría pedido a Cohen que no dijera la verdad ante el Congreso.

“Categóricamente, puedo decir que su consejo a Michael Cohen durante todo ese período fue: ‘Di la verdad'”, dijo Giuliani. “Pensamos que estaba diciendo la verdad. Sigo creyendo que pudo estar diciendo la verdad cuando testificó ante el Congreso”.

Giuliani también fue interrogado el domingo sobre el marco temporal de las conversaciones entre Trump y Cohen sobre el proyecto Trump Tower en Moscú.

Tapper le preguntó a Giuliani: “¿Qué dijo el presidente Trump sobre el proyecto en Moscú?” en las respuestas escritas de Trump a las preguntas de Mueller.

Giuliani dijo que Trump “reconoció que tuvieron conversaciones al respecto durante 2015, 2016”.

“Hasta noviembre de 2016, hasta noviembre, ¿cierto? Eso es lo que dijo antes”, preguntó Tapper.

Giuliani respondió que Trump “contestó a todas las preguntas, y creo que a la total satisfacción del fiscal especial”.

En la entrevista con NBC, Giuliani también sugirió que las conversaciones pueden haber durado durante toda la campaña presidencial, hasta noviembre.

Giuliani le dijo a NBC que el presidente le mencionó que recordaba haber tenido conversaciones con Cohen sobre el proyecto, “probablemente hasta, hasta hasta octubre, noviembre; nuestras respuestas abarcan hasta las elecciones”, dijo, refiriéndose a las respuestas escritas entregadas a la oficina de Mueller “Así que en cualquier momento durante ese período podrían haber hablado de ello. Pero lo que recuerda el presidente es que el asunto se había diluido un poco”.

El domingo no fue la primera vez que Giuliani indicó que las conversaciones sobre el proyecto de Moscú se habían extendido más allá de enero de 2016. En diciembre, en en el programa “This Week” de ABC, Giuliani hizo referencia a las respuestas escritas de Trump a Mueller y dijo que las conversaciones sobre el proyecto en Moscú podrían ido hasta el final del período de elecciones generales.

“De acuerdo con la respuesta que dio, habría cubierto todo el camino hasta noviembre de… cubierto todo el camino hasta noviembre de 2016”, dijo Giuliani a ABC. “Dijo que tuvo conversaciones con él, pero el presidente no ocultó esto”.