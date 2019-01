¿Qué pasará con los líderes del ELN tras el atentado terrorista en Bogotá?

(CNN Español) — El futuro de los líderes del ELN que hacen parte de la negociación de paz con el Gobierno de Colombia es hasta ahora incierto.

Esto luego de que el gobierno de Colombia pidiera su extradición desde Cuba y Cuba dijera que cumpliría con los protocolos establecidos en la hoja de ruta de las negociaciones, algo que impediría su extradición al país.

Este lunes, el gobierno de Colombia insistió al gobierno de Cuba que entregue a los miembros del ELN que están en la isla como parte de la mesa de negociación que inició durante la administración del presidente Juan Manuel Santos.

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijeron le han pedido al gobierno de Cuba extraditar a los líderes del ELN que se encuentran en la isla, tras el atentado terrorista que dejó 20 muertos y decenas de heridos la semana pasada en Bogotá. El ELN se adjudicó ese atentado este lunes.

“El gobierno nacional insistirá… en la entrega inmediata de los miembros de la delegación del ELN que se encuentran en Cuba y hay una razón profunda para ello: el ELN como organización reconoce su autoría [en el atentado de Bogotá] y como organización debe ser responsable”, dijo Ceballos este lunes en una rueda de prensa.

Según el alto comisionado de paz, todos los miembros del ELN, tanto del comando central como de la dirección nacional, deben responder “sin excepción” ante la justicia por el ataque con un carro bomba en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Santander en el sur de la ciudad el pasado jueves.

El Gobierno de Colombia dijo que este domingo se volvió a enviar una nota verbal al gobierno cubano reiterándole que hiciera efectiva la solicitud de orden de captura contra los líderes del ELN.

Cuba dice que seguirá “protocolos” establecidos

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, tuiteó en su cuenta oficial de Twitter el lunes que la isla, dirigida por los comunistas, no cumpliría con la solicitud del gobierno colombiano de extraditar a miembros del ELN.

“Cuba nunca permitió, ni nunca permitirá, que su territorio sea utilizado para perpetrar acciones terroristas contra ningún Estado. Cuba ha cumplido estrictamente con su papel de garante y lugar alternativo del Diálogo de Paz entre el gobierno colombiano y el ELN”, tuiteó Rodríguez.

#PazColombia @CubaMINREX actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes. #Cuba reitera sus condolencias a #Colombia. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 19, 2019

Y la semana pasada, Rodríguez dijo que su gobierno “actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación”.

#PazColombia @CubaMINREX actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes. #Cuba reitera sus condolencias a #Colombia. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 19, 2019

Según el marco de trabajo de las diálogos de paz entre Gobierno y el ELN, si las negociaciones se rompen, Cuba y el Comité Internacional de la Cruz Roja garantizarán un paso seguro para los miembros del ELN desde Cuba a las áreas remotas de la selva de Colombia donde operan.

Pero el Gobierno del presidente Iván Duque dijo que “no hay protocolo que ampare el terrorismo” y dijo que el protocolo establecido durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), no fue reconocido por el actual gobierno.

“… Esos protocolos, como lo han mencionado algunos, estaban destinados a unos procedimientos logísticos una vez se rompieran esos diálogos, diálogos que nosotros jamás reactivamos… diálogos que nosotros jamás continuamos y por supuesto esos protocolos de ninguna manera fueron asumidos ni reconocidos por nuestro gobierno”, dijo Ceballos este lunes.

El alto comisionado para la paz dijo que de el gobierno de Iván Duque no permitirá de ninguna manera que los guerrilleros “se internen en las selvas de Colombia para esconderse de la justicia”.

“No hay razón jurídica, no hay razón política, no hay razón ética que justifique que unos protocolos que no obligan al gobierno del presidente Duque sean aplicados”.

El canciller de Colombia dijo que una de las vías por las cuales espera recibir de vuelta a los guerrilleros a Colombia es a través del tratado de extradición firmado por Colombia y Cuba en 1932 y que aún está vigente.

La Fiscalía de Colombia informó el viernes pasado que por el atentado de la Escuela de Cadetes General Santander se le imputarán cargos los integrantes del Comando Central del ELN: Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Erlington Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas.

Los diálogos en suspenso

Los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN fueron puestos en suspenso desde agosto de 2018, poco antes de que Iván Duque llegara a la presidencia a suceder a Juan Manuel Santos.

Desde entonces, el gobierno Duque no ha abierto ningún espacio de diálogo con ese grupo guerrillero, pues la condición era que dejara de secuestrar, que liberara a todos los secuestrados y que hiciera un alto de las actividades criminales.

Pero desde entonces, según dijo Ceballos este lunes, el ELN ha cometido al menos 400 actos de violencia en el país, más de cien homicidios y tiene en su poder a 16 secuestrados.

Este lunes, en el comunicado donde se adjudicó el atentado, el ELN le pidió al Gobierno del presidente Duque “que envíe a su delegación de diálogos a la mesa, para darle continuidad al Proceso de Paz y a la construcción de los acuerdos que traemos desde el Gobierno anterior”.

La guerrilla del ELN ha sido la segunda más grande del país después de las Farc, que se desmovilizó tras el proceso de paz firmado en noviembre de 2016. El ELN, por su parte, surgió en Colombia en 1964 y, según cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, tendría unos 1.400 miembros y unos 4.000 milicianos.