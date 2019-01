10 claves de la tensión en Venezuela

(CNN Español) — Este miércoles abrió la puerta a un nuevo capítulo en Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino del país y recibió el apoyo de varios países de la región y el mundo, entre ellos Estados Unidos. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, quien asumió su segundo periodo este 10 de enero, rechaza la medida de Guaidó, tomada invocando el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, y rompió relaciones diplomáticas con EE.UU..



Estas son las 10 claves para entender lo que sucede en Venezuela:

1. ¿Qué pasó?

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de su país este miércoles en medio de una protesta de la oposición con motivo del aniversario de las protestas del 23 de enero de 1958 que derrocaron la dictadura militar.

2. ¿En qué se basa Guaidó para autoproclamarse presidente?

Guaidó invocó el articulo 233 de la Constitución, que establece que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que las mismas pueden ser decretadas por el Parlamento, cuando exista “abandono del cargo”. Esto es algo que la Asamblea Nacional cree que es una realidad desde 2017 por el “incumplimiento de deberes constitucionales” por parte de Nicolás Maduro.

3. Es un golpe de Estado, dice la TSJ

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, denuncia la autoproclamación de Juan Guaidó como un golpe de estado impulsado por paises intervencionistas.

Durante un acto de apertura del año judicial en el que está presente el presidente Nicolás Maduro transmitido en cadena nacional, el magistrado reiteró su respaldo a Maduro como presidente legítimo del país.

4. Tensión EE.UU. – Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primer presidente en pronunciarse tras la autoproclamación de Guaidó y cumplió algo que fuentes de la Casa Blanca le habían dicho a CNN que haría: reconoció a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

Este jueves durante la reunión del consejo permanente de la OEA, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, instó a otros miembros de la organización a que reconocieran a Guaidó.

“Hacemos un llamado a la OEA y a todos sus estados miembros para que actúen sobre principios democráticos básicos y decentes y sobre los hechos incontrovertibles sobre el terreno”, dijo.

“Su régimen está moralmente en bancarrota, es económicamente incompetente y está profundamente corrupto.Es antidemocrático para el núcleo”, añadió.

Después del reconocimiento de Trump este miércoles, Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con EE.UU. y dio un plazo de 72 horas a los funcionarios diplomáticos para abandonar el país. Los funcionarios estadounidenses tienen la orden de no dejar el país, pues su Gobierno no reconoce como legítimo el gobierno de Maduro.

Así lo dejó claro Pompeo este jueves cuando afirmó que EE.UU. consideraría todas las acciones y declaraciones de Maduro como “ilegítimas e inválidas”. Además, hizo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas para garantizar la seguridad y protección de Guaidó y denunció la violencia y la represión de los manifestantes.

5. ¿Quiénes apoyan a Guaidó?

Estados Unidos

Canadá

Dinamarca

Reino Unido

Paraguay

Brasil

Chile

Perú

Colombia

Panamá

Costa Rica

Ecuador

Guatemala

Argentina

Honduras

6. ¿Quiénes apoyan a Maduro?

Cuba

Bolivia

Turquía

Rusia

Nicaragua

Siria

China

El Salvador

Este jueves, las Fuerzas Armadas de Venezuela prometieron lealtad al presidente Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que las Fuerzas Armadas apoyaban al “legítimo presidente” de Venezuela y acusaban a “la extrema derecha” de instalar un “gobierno de facto paralelo” y liderar un “golpe de Estado contra la democracia venezolana”.

7. La ONU llama al diálogo

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, subrayó la necesidad de entablar un diálogo en Venezuela para prevenir un “desastre total” en el país.

Desde el Foro Económico Mundial en Davos, Guterres dijo este jueves que estaba preocupado por la situación en Venezuela y que esperaba que fuera posible un diálogo para “evitar una escalada que pueda llevar al tipo de conflicto que sería un desastre total para Venezuela, para el pueblo venezolano y para la región”.

8. ¿Dónde está Guaidó? ¿Podría ser detenido?

Por el momento no se conoce información sobre el paradero del autoproclamado presidente interino de Venezuela. Su partido no está atendiendo llamadas de la prensa y después de la manifestación de ayer no se sabe dónde está.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió este miércoles actuar contra los miembros de la Asamblea Nacional que cometieron delitos contra la constitución. Lo hizo en referencia a los diputados opositores, aunque no hubo mención directa a Guaidó, pero hay instrucción de actuar penalmente.

9. ¿Entonces hay dos presidentes?

Hay un presidente elegido en comicios que han sido cuestionadas por muchos, incluyendo a los candidatos opositores y varios países de la región, pues dicen, no son legítimas por haber sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional y sin las garantías.

Y hay un presidente autoproclamado por un mecanismo de la Constitución venezolana.

Además, hay dos poderes judiciales: la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, elegido el 6 de diciembre del 2015, y la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en julio de 2017 en el marco de una jornada violenta en la que murieron diez personas.

Este 21 de enero Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictaminó el lunes que la Asamblea Nacional es inválida y que cualquier acuerdo presentado por los líderes del legislativo después del 5 de enero será nulo.

Además, solo Maduro tiene acceso a los poderes del gobierno, al tesoro y solo uno tiene control sobre las tropas.

10.Maduro anuncia el cierre de la embajada de Venezuela y todos los consulados en los Estados Unidos

Nicolás Maduro dijo el jueves que cerrará la embajada de Venezuela en Estados Unidos y en todos los consulados y que retirará a todo el personal diplomático.

“He decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país (…) y cerrar nuestra embajada en todos los consulados en Estados Unidos”, dijo Maduro, durante un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en Caracas que se transmitió en vivo en VTV.

Maduro, quien apareció usando la banda presidencial, dijo que se esperaba que el personal diplomático venezolano regresara a Caracas el sábado y reiteró su demanda de que el personal diplomático de Estados Unidos abandone Venezuela.